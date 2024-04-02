大灣區應急救援｜港府牽頭制訂行動方案　下月江門地震演練

保安局預計粵港澳三地政府今年會簽署《合作框架協議》，港府正牽頭編撰《行動方案》，具體執行細節會和粵澳政府確定。局長鄧炳強說現時已有即時聯絡機制，即時請求，可以說可即時啟動。



他又透露，下月底（5月27至29日）有48小時粵港澳三地地震演練，地點在江門，澳門或香港都會動用資源。



粵港澳三地正推動應急資訊共享機制，若發生影響其他城市的突發事件，可循機制通知對方。（香港消防處Facebook圖片）

《合作框架協議》將保留粵港澳三地過去在《粵港協議》和《粵澳協議》下的合作成果。在此基礎上，三地政府聚焦於應急資訊共享、應急技術開發和應急人才培訓等方面深化合作與交流。

粵港澳設立突發事件通報機制

在推動應急資訊共享方面，鄧炳強在保安事務委員會上說，三地政府將推動建立和加強日常資訊溝通機制，及時通報、交流影響粵港澳的突發事件應急資訊。另外，三地政府亦將推動建立全天候應急預警聯動通報機制，在本地即將發生或已經發生突發事件，對其他合作方可能造成嚴重危害時，及時將相關資訊通報其他合作方。

在應急技術開發方面，他說粵港澳三地政府將推動應急體系技術創新，以提高監測、預警和預防、應急處置等技術裝備能力。三地政府會繼續加強應急人才培育合作，通過專業技術交流、實地考察、舉辦培訓班等形式，加大應急人員交流培訓力度，提升對突發事件應急處置能力。

已有聯絡機制可即時啟動

特區可按《行動方案》就可能出現的未能有效處理的重大事情，向鄰近城市求助，經民聯立法會議員陸瀚民問及有關情境，另外救援有黃金時間，問到協調程序如何，需時多少。

鄧炳強表示不同的情境有相應的方案，特定的情況也有特定應對方案。他以2017年澳門天鴿為例，要出動解放軍清理，再以2018年的山竹為例，要好幾個星期才清理塌樹，認為可以考慮尋求其他城市特別是大灣區城市的幫助，故開展框架協議。

他補充現時《粵港協議》和《粵澳協議》已有即時聯絡機制，即時請求，可以說可即時啟動，救援工具和救護人員已獲認可，再加上有定期的演練，讓實際操作更順暢。

2018年颱風「山竹」襲港。(資料圖片)

粵港澳共享救援資源

討論文件說，特區政府現已擬備了一個「共享清單」，內容包括救援工具、車輛、船隻及消防救護人員。粵澳消防救援單位已備悉香港特區政府所提供的「共享清單」，並正調研各自可供共享的資源。

選委界立法會議員馬逢國說，緊急服務飛行服務隊聲譽好，但政府共享清單沒有提及服務隊，是否有其他安排。

鄧炳強說合作框架協議主要提及陸路的救援合作，有其他計劃聯同香港海事處、廣東省海事局和澳門相關機構，就共同海上領域的合作協議。至於香港飛行服務隊，他表示隊伍負責華南沿岸到香港以南大部份的南中國海水域，而救援後也需要其他救援團體跟進，需要另訂協議發揮作用。

新民黨立法會議員黎棟國關心未來應急管理合作成熟後，和現時三地合作救援工作啟動形式有何分別，他又問到新增器材會否考慮國產貨。

鄧炳強說，框架協議可讓三地救援工作更順暢，更有效率。器材會全球性採購考慮點包括是否可靠，而可靠亦包括會否突然不提供配件，相信國家是其中一個最可靠的地方。

新民黨立法會議員李梓敬問到，啟動機制如何，包括事態要多嚴重才啟動，由誰決定啟動，另外框架協議能否適用於灣區以外的情況。

鄧炳強說，特區由局、內地由廳、澳門由保安司的層面決定啟動機制，框架協議主力大灣區城市，因基準可統一，而且地理位置較近，但其他地方有需要亦會派人救援。