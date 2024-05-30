47人案｜3年前馬拉松式提堂多人不適　4年後同地裁決仍支持者眾

47名因涉初選而被控顛覆國家政權罪的被告，於2021年3月1日首度被押送至西九龍法院提堂，並史無前例地進行4天馬拉松式提堂，期間曾有多人不適要送院，並有女被告在首天提堂期間暈倒。當時連續數天的聆訊，每天都有大批公眾人士到法院外輪候旁聽籌。



事隔3年，不認罪的16被告同樣在西九龍法院(暫代高等法院)聽取裁決，裁決前夕，仍有熱心市民在法院外通宵排隊，亦有人昨晚已在西九法院附近綁下橙帶，至今早開庭前，仍有過百市民在法院外等候。14名被告今早(30日)被裁定罪成，即全案有45人罪成。



【47人初選案・專頁｜被控串謀顛覆國家政權 5.30裁決詳細報道】

16名不認罪被告的裁決情況。

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有公眾怕有排隊黨通宵法院外等候

裁決前夕已到法庭並排得公眾席首位的，是人稱「姨媽」的旁聽常客，她稱因擔心有「排隊黨」，因此29日晚6時到便到法院，她一度離開前往梳洗，晚上10時折返。她說：「佢地（被告）無錯架麻….唔明點解畫佢吔錯。」因此整個審訊都有旁聽。

昨晚11時到達法院外排隊的趙小姐，亦排前列位置。她指，她亦在黎智英案旁聽，因該案有「排隊黨」霸佔庭上的座位，因擔心本案亦有「排隊黨」，因此較早到來。她指到庭支持被告，但認為結果凶多吉少。

裁決前夕仍有市民通宵在庭外等候旁聽籌。(詳看下圖)

常到法庭聽審的王婆婆，則被隔開到西九法院對面、深水埗公園游泳池對開聲援。(詳看下圖)

3年前首日提堂直踩至凌晨

這宗涉及民主派初選的案件，2021年3月1日提堂時，亦引來公眾廣泛關注。由於涉及的被告眾多，他們被控的串謀顛覆國家政權罪亦複雜，首日聆訊原定早上11時開庭，因多名律師表示需時會見被告，結果延至4時才開庭，法庭當日處理提訊時甚至「直踩」至凌晨2時，當時審理的總裁判官蘇惠德仍拒絕休庭，直至後來女被告楊雪盈不支暈倒，蘇官考慮後才決定准案押後至翌日再續，當晚亦有多名被告包括林景楠、梁國雄等人亦需送院治理。

多名被告已囚禁逾1200日

整個提堂聆訊延續了4天才完成，蘇官決定批准其中15人保釋，律政司即申請覆核保釋，結果全部被告繼續還押，在法庭守候多時的旁聽人士一度情緒激動。律政司最後決定不覆核4名被告的保釋，餘下的被告，經過高等法院多次保釋程序，最終有13人准保釋，然而有部份被告自2021年被捕後至今，已被還柙超過1200日。

47名被告3年前首度提堂時，大批公眾人士到庭旁聽，迫爆法庭。(詳看下圖)

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首日聆訊至凌晨近2時，女被告楊雪盈不支暈倒後才決定休庭。(詳甪下圖)

當晚有多名被告不適送院。(詳看下圖)

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餘下被告送到荔枝角收柙所時已是清晨。(詳看下圖)

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9小時後再續聆訊

約9小時後，蘇官又再開庭展開第二日聆訊，當時已有律師反映，被告當日清晨5時才能離開法院，送到收押所僅休息一兩小時後又被帶回法院，對他們而言是「肉體煎熬」，而且被告遭拘留後一直無機會洗澡更衣，惟蘇官拒絕律師提議讓他們短暫保釋更衣。

蘇官原准15人保釋

蘇官最終於3月4日完成聽取所有被告的保釋申請陳詞，同晚宣布15人可獲保釋，惟律政司隨即罕有地引用《刑事訴訟程序條例》第9H條提出覆核，47名被告全部需要還押。有被告家屬聞言後，在庭外痛哭暈倒。翌日律政司撤銷針對林景楠、劉偉聰、楊雪盈及呂智恆的覆核申請，4人即時准保釋。餘下11人先後向高院申請保釋覆核，但仍需分成3批處理，7人先後獲批保釋。

原本有15名被告獲准保釋但律政司要求覆核，被告繼續收柙，不少旁聽人士當時反應激動。(詳看下圖)

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歷3年司法程序共45人罪成

案件於2021年7月至2022年6月間，經歷6次交付至高院的提訊日，先後共31人認串謀顛覆國家政權罪，將於審訊後判刑，當中袁嘉蔚、范國威、吳敏兒、呂智恆、馮達浚5人爭議其承認案情，尚待處理。此期間余慧明、鄒家成、陳志全及黃子悅先後獲高等法院批保釋，惟余慧明和鄒家成涉違反保釋條件，再遭還押；餘下不認罪16人，案件於2023年2月6日開審，歷時共118日，同年12月4日完成結案陳詞。2024年5月30日，再有14人被裁定罪成，全部47名被告共有45人罪成。

31名認罪被告。(詳看下圖)