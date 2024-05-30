47人案｜官指區諾軒必然知35+的最終目標　區曾慨歎要坐年計的監

區諾軒是初選案關鍵人物之一，他亦有在16名不認罪被告的審訊中作證，法庭今(30日)裁定其中14名被告串謀顛覆國家政權罪成的裁決中，亦有提及區諾軒，覺得他一直在試圖將自身與戴的目標拉遠，但法官認為區必然知道民主派「35+計劃」，只是一系列連鎖反應的開端，立法會取過半議席，只是一種手段而非結束。



區作證期間，亦被揭在開審訊前曾寫信給兩名被告，包括今被裁定罪成的鄭達鴻及彭卓棋。他寫給鄭的信件曾在庭上展示。區形容初選是一場「苦難」，又指他原本準備赴日讀博士當「學棍」，現在卻要坐以年計的監禁。



【47人初選案・專頁｜被控串謀顛覆國家政權 5.30裁決詳細報道】

16名被告的裁決情況。(詳看下圖)

+ 12

官覺區想將自身與戴目標拉遠

法官在裁決理由書上，亦有提及區諾軒，並稱雖然接納區的大部份證供，但認為區在籌劃「35+計劃」時，必然清楚戴的最終目標是顛覆國政權。他們對區作供的印象是，一直試圖將自身與戴的目標拉遠，及嘗試將其計劃限制在某個程度，惟法庭認為，區同年7月中退出初選時，他已協助戴達成目標，並發揮了重要和關鍵的作用。

立會過半是手段而非結束

法官不接納區稱「攬炒」計劃始於否決財政預算案，止於政府停擺的說法。因為戴早已清楚表明其最終目的，區亦必然知道「35+計劃」只是一系列連鎖反應的開端，「立會過半」只是一種手段而非結束。

區諾軒指案件早前展示其私人信件，對他造成對一定傷害。(資料圖片)

區認開審前曾去信被告

區諾軒審訊時受辯方律師盤問時，承認他在2023年1月，即初選案開審前夕，曾在獄中寫信給鄭逹鴻，他在信中剖白心跡，指他自2009年從政，至今心態已好攰，又指初選非「公民抗命」，而是一場「苦難」，並以古諺「殺君馬者道旁兒」總結，指：「道旁兒叫得激一激，卻是枱面人面找數。」意為有人騎著馬奔跑，旁人為馬跑得飛快而歡呼，騎馬的人覺得意，便快馬加鞭，惟馬兒最終累死。

信中分析認罪的利弊

區在信中提到理大生呂世瑜的案件，呂因發布煽動言論被判最低下限的5年，他又向鄭分析認罪的利弊，又評論個別被告的勝算，包括指楊雪盈的情況較好，九東的施德來「最冇得打」等。

被告鄭達鴻(圖)作供時提及區諾軒曾去信給他，但鄭稱他與區其實並不相熟。(資料圖片)

慨嘆任控方證人而付上代價

區又坦言，沒有想過因初選案被判監，又解釋他選擇任控方證人而付上代價，並提到：「Tiff(袁嘉蔚)而家是很不喜歡我了……」他又稱：「一切是取捨，一切是抉擇」、「食得鹹魚扺得渴」，希望初選審訊後：「我還是我，亦對得住人之為人吧。」

輕視發展的禍害覺保護不到大家

區在作供時有透露，他在初選中有擔任港島區的協調工作，區在信中提到：「對於港島的人，我始於有份歉意……」又說：「保護不到大家，輕視一些發展的禍害，我有份責任。」區作供時便指，有較保守的參加者託付於他，包括社民連和民主黨，但他未能維護多元的聲音，坦言感到內疚。

認為鄭達鴻與李予信受黨連累

他在信中強調尊重每個人的決定，提到16名不認罪的被告最終能有多少人脫罪時，區直言：「Touch wood唔得，搞到幾多年？」區又分析，港島的狀況較其他區好，但他認為，初選案的主要關鍵，終究是個人的行為。又稱他認為，案發時為公民黨成員的鄭和李予信是受其黨連累。

鄭達鴻作供提及他在2020年3月25日，有參與公民黨的記者會，但他只負責「舉牌」；區諾軒則形容該記者會是「搶疆搶民粹」。(資料圖片)

指公民黨記者會上搶疆搶民粹

公民黨曾於2020年3月的記者會上，時任黨魁楊岳橋曾稱，若民主派取得立會過半議席，若政府不回應五大訴求，其黨會否決預算案。區在信中形容該次記者會上，公民黨「搶疆」、「搶民粹」，若非如此，鄭和李的處境必定截然不同。

認罪是賭和保本的分別

區又提鄭等人，除非是有轟烈或政治之類考慮，否則不要因獲保釋，便順理成章地選擇不認罪，並謂：「除非你好有信心逐個pt(point)砌到，否則係窄使的……」他形容認罪與否是「賭」和「保本」的分別。

四名區諾軒曾點名分析形勢的被告。（詳看下圖)

分析多名被告的形勢

區亦點評個別不認罪被告的勝算，如彭卓棋多言論上「硬傷」、楊雪盈情況較好，施德來是「最冇得打」，但又稱覺「阿來又唔知點」，令他無法不著緊。此外，區認為「最有機」的是阿布泰生活百貨的創辦人林景楠，但林最後選擇認罪。不過區未有在信中解釋其評估原因。

鄭稱與區並不相熟

雖然區在獄中寫信給鄭，並為他分折認罪與否的利弊，又剖白其心路歷程，但鄭達鴻作供時卻稱，他與區不算友好，只有過工作關係，被捕後亦沒有和區聯絡。

提及公民黨三子也曾作錄影會面

區在信中亦提過：「不太明白CP 的人想什麼，佢哋三個PG(認罪) +落口供......」，區所指的是三名認罪的公民黨成員：即時任黨魁楊岳橋，和另外兩名時任立法會議員郭家麒和譚文豪，曾經和警員進行錄影會面。據悉，三人主動透過律師提出要求，並於2021年6至8月間進行錄影會面。

同案被告彭卓棋也曾收過區的信，據悉只是如一般朋友的閒談，沒有分析認罪與否的利弊、被告的勝算等。