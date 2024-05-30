47人案．裁決理由3｜劉偉聰是否支持否決預算案　法官存疑

民主派47人初選案中，大律師劉偉聰是另一名被裁定串謀顛覆國家政權罪名不成立的被告，法官在裁決理由指，劉在參與初選時，未有提倡五大訴求和否決預算案，他們就劉是否支持無差別否決預算案，認為有合理懷疑；至於劉的名字有出現在《墨落無悔》聲明，劉辯稱他沒有簽過，亦無授權他代簽，他不想「政治自殺」，當時未作澄清。法官考慮當時的政治環境，認為可接受其解釋，裁定他罪名不成立。



接受劉在當時政治環境未作澄清

法官指，劉偉聰作供時給人「自負」的印象，分析其證供時指，劉的名字曾出現在《墨落無悔》聲明，但劉自辯時強調他沒有簽署過，亦沒有授權他人簽署，不知為何聲明上有其名字。控方質疑劉未能提供合理解釋。法官則認為，若劉不知道誰人把他的名字放入聲明，自然未能解釋。同時，劉未有在Facebook發布該聲明，亦沒有在競選工程中使用。 法官認為，是劉的職員把其名字放入聲明。就劉稱為免「政治自殺」，因此未作澄清。法官指考慮當時的政治環境，接納其說法。

義工對話只提初選安排

此外，法官亦接納劉稱其Facebook帳戶只用於區議員工作用途，以及他不使用WhatsApp，認為這些都是個人的喜好問題。惟法官指，劉不使用WhatsApp，不等於他不知悉九西WhatsApp群組的訊息，因他當時有一名義工在該群組。但從對話所見，該名義工主要和劉講及初選的安排，未有直接提及否決預算案和五大訴求。

劉所交表格有提須遵守協調會共識

法官接納劉當時未有閱讀《蘋果日報》、Facebook帖文、戴耀廷的文章。惟法官認為，劉有出席第一次九西的協議會議，亦透過職員收到相關初選的文件，認為他是知悉初選的目標是要無差別否決預算案，亦知悉其參選的九西選區，達成相關協議。此外，法官指劉有提交初選的提名表格，當中列明遵守協調會議的共識。

筆記曾提法治已死但發言時無跟筆記

此外，警方在劉偉聰的議員辦事處搜出一份選舉辯論的筆記，內容包括「法治已死」，劉自辯時指筆記非由他所寫。法官則指，他在選舉論壇中的確未有跟隨筆記的內容發言，不肯定他同意內容。

參選時無提倡五大訴求及否決預算案

最後，法官考慮劉未有在參加初選時，提倡五大訴求和否決預算案。就劉是否支持無差別否決預算案，法官認為有合理懷疑，認為不能作出合理推論，即劉同意無差別否決預算案的協議，法官亦不能肯定他有意圖顛覆國家政權，因此裁定他罪名不成立。

案件編號：HCCC69/2022

16名不認罪被告的裁決。(詳看下圖)