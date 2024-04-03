台灣花蓮地震｜國泰即日起至4.30 豁免飛台北等地退票、改票費用
台灣花蓮今早（3日）發生強烈地震，國泰航空宣布，即日起至4月30日，將豁免涉及往返台北、台中、高雄航班的機票重新訂位、更改航點，退票之手續費用。
國泰表示，因應台灣花蓮地震，國泰航空由即時起豁免乘客重新訂位、更改航點及退票之手續費，特別豁免適用於所有4月3日或以前經由全球辦事處簽發，並於4月3日至4月30日往返台北、高雄、台中，並已確認國泰機位的國泰航空機票。退票詳情如下：
1. 國泰航空機票
a. 取消行程／退票
· 取消行程及退票之手續費將被豁免 。
· 如乘客未按時辦理登機手續，有關費用不獲豁免。
· 所有機票包括不可退款的機票。
全程未用機票會100%退款 ；部分使用機票則依照票價計算組中的NUC退還未使用的機票航段。
b. 重新訂位／更改航點
在以下情況，重新訂位／更改航點之手續費將獲豁免:
· 必須在今4月30日或出發前提出有關要求。
· 更改後的旅行日期必須在2024年6月30日或以前，並須受艙位供應限制，機票有效期亦將作相應調整。
· 重新訂位的航段須受有關票價條款所限制，例如就限載期(blackout dates)丶適用航班丶平日／周末行程丶中途停留附加費及其它旺季／淡季而收取有關差額（如適用）。
· 更改航點必須為前往／返回／途經其航線網絡目的地的國泰航空（CX）編號航班，須受艙位供應量以及機票價格和稅費差價的限制。
c. 團體票
須聯絡當地的銷售辦事處。
2. 「寰宇一家」航空機票
適用最新版本的「寰宇一家」客戶中斷管理。
3. 里數兌換機票（僅適用於國泰票本）
a. 取消行程／退票
· 退票手續費將獲豁免 。
· 如乘客未按時辦理登機手續，有關費用不獲豁免。
· 必須通過線下聯系我們的客戶服務團隊提出要求，預訂和票務服務費將獲豁免。
· 適用於所有獎勵類型。
· 適用於全程未用或部分使用機票。
b. 重新訂位／更改航點
· 更改航班之手續費將獲豁免 。
· 必須在今年4月30日或出發前提出有關要求，請聯系我們的客戶服務團隊，預訂和票務服務費將獲豁免。
· 適用於所有獎勵類型。
· 適用於全程未用或部分使用機票。
· 更改後的旅行日期必須在今年6月30日或以前，並須受航班和里數兌換機票座位供應量限制，機票有效期亦將作相應調整。
· 更改航點前往／返回／途經國泰航空及其夥伴航空公司的航線網絡目的地都是允許的，須受航班和里數兌換機票座位供應量以及里程數和稅費差價的限制。