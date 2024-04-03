台灣花蓮地震｜國泰即日起至4.30　豁免飛台北等地退票、改票費用

台灣花蓮今早（3日）發生強烈地震，國泰航空宣布，即日起至4月30日，將豁免涉及往返台北、台中、高雄航班的機票重新訂位、更改航點，退票之手續費用。



國泰航空宣布，即日起至4月30日，將豁免涉及往返台北、台中、高雄航班的機票重新訂位、更改航點，退票之手續費用。（資料圖片/廖雁雄攝）

國泰表示，因應台灣花蓮地震，國泰航空由即時起豁免乘客重新訂位、更改航點及退票之手續費，特別豁免適用於所有4月3日或以前經由全球辦事處簽發，並於4月3日至4月30日往返台北、高雄、台中，並已確認國泰機位的國泰航空機票。退票詳情如下：

1. 國泰航空機票

a. 取消行程／退票

· 取消行程及退票之手續費將被豁免 。

· 如乘客未按時辦理登機手續，有關費用不獲豁免。

· 所有機票包括不可退款的機票。

全程未用機票會100%退款 ；部分使用機票則依照票價計算組中的NUC退還未使用的機票航段。

台灣花蓮地震｜遭受強震破壞後，花蓮有建築物嚴重傾斜，救援人員需到場救援受困人士。（路透社）

b. 重新訂位／更改航點

在以下情況，重新訂位／更改航點之手續費將獲豁免:

· 必須在今4月30日或出發前提出有關要求。

· 更改後的旅行日期必須在2024年6月30日或以前，並須受艙位供應限制，機票有效期亦將作相應調整。

· 重新訂位的航段須受有關票價條款所限制，例如就限載期(blackout dates)丶適用航班丶平日／周末行程丶中途停留附加費及其它旺季／淡季而收取有關差額（如適用）。

· 更改航點必須為前往／返回／途經其航線網絡目的地的國泰航空（CX）編號航班，須受艙位供應量以及機票價格和稅費差價的限制。

c. 團體票

須聯絡當地的銷售辦事處。

2. 「寰宇一家」航空機票



適用最新版本的「寰宇一家」客戶中斷管理。

國泰航空宣布，即日起至4月30日，將豁免涉及往返台北、台中、高雄航班的機票重新訂位、更改航點，退票之手續費用。（資料圖片/廖雁雄攝）

3. 里數兌換機票（僅適用於國泰票本）



a. 取消行程／退票

· 退票手續費將獲豁免 。

· 如乘客未按時辦理登機手續，有關費用不獲豁免。

· 必須通過線下聯系我們的客戶服務團隊提出要求，預訂和票務服務費將獲豁免。

· 適用於所有獎勵類型。

· 適用於全程未用或部分使用機票。

b. 重新訂位／更改航點

· 更改航班之手續費將獲豁免 。

· 必須在今年4月30日或出發前提出有關要求，請聯系我們的客戶服務團隊，預訂和票務服務費將獲豁免。

· 適用於所有獎勵類型。

· 適用於全程未用或部分使用機票。

· 更改後的旅行日期必須在今年6月30日或以前，並須受航班和里數兌換機票座位供應量限制，機票有效期亦將作相應調整。

· 更改航點前往／返回／途經國泰航空及其夥伴航空公司的航線網絡目的地都是允許的，須受航班和里數兌換機票座位供應量以及里程數和稅費差價的限制。