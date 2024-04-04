猴疱疹病毒｜野猴分布金山、城門　漁護署提5大注意　避直視猴眼

37歲男子2月下旬到訪金山郊野公園被猴子所傷，其後確診人類感染B病毒，現時情況危殆。漁農自然護理署今（4日）呼籲市民切勿接觸猴子，亦列出五大遇到猴子時的注意事項，包括切勿在猴子面前進食及避免直視猴子的眼睛等，若有猴子靠近應放慢腳步及保持適當距離，不幸被咬傷或抓傷，應立即尋求醫療協助。



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根據海洋公園保育基金早年的生態調查結果，金山郊野公園、獅子山郊野公園及城門郊野公園約有超過22個猴群，合共約1,600隻野猴，而最大的猴群有超過250隻野猴。

漁護署就有市民疑被猴子襲擊受傷染病個案，向市民講解遇到猴子時應注意的事項，注意事項如下：

1、切勿在猴子面前進食；

2、應避免直視猴子的眼睛，以免被視為挑釁行為；

3、當猴子靠近時，應該放慢腳步，與牠們保持適當距離，更不要靠近或接觸猴子；

4、如市民曾接觸猴子或其排泄物，應立即用梘液和清水徹底洗手；

5、如不幸被猴子咬傷或抓傷，應立即尋求醫療協助。

漁護署強烈呼籲市民切勿餵飼猴子，又指出野生動物禁餵區已擴展至覆蓋全香港，任何人如未持有特別許可證而於本港任何地方餵飼野生動物，可被檢控，一經定罪，最高可被判罰款1萬元。該署指，非法餵飼除違法外，亦會改變野生動物的生活習性，令野生動物依賴人類提供食物，對市民造成滋擾甚至危險。

漁護署續稱，會繼續為猴子進行絕育，長遠控制猴子的數量，並會繼續加強教育及宣傳。如被猴子滋擾，可致電1823通知漁護署跟進；如遇上危急情況，則要立即致電999報警求助。