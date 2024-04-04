猴疱疹病毒｜城郊界模糊　人猴如何共存　動保人士倡公路設生態橋

一名37歲男子2月下旬到訪金山郊野公園被猴子所傷，其後確診人類感染B病毒，為香港首例。動物保護人士、非牟利獸醫服務協會（NPV）執行主席麥志豪表示，香港城郊界線模糊，今次個案，「唔可以怪晒動物，又唔可以怪晒市民。」麥指，野生動物一般不會主動靠近人類，市民遇到野生動物，最好是若無其事，他又提醒若明知某處是野生動物出沒點或聚居點，應盡量避免前往。



就香港城郊界線模糊的問題，麥志豪建議參考新加坡經驗，在公路上架設生態橋，種植果樹或建立一個仿森林的環境，即使有野生動物出沒，也會留在生態橋，藉以保持野生動物與人類之間的距離。



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麥志豪：唔可以怪晒動物，又唔可以怪晒市民

麥志豪表示，香港的城郊界線模糊，偶爾也會有野生猴子走入市區覓食，猴子於香港是屬於野生動物或社區動物，有時確實難以分辦，「唔可以怪晒動物，又唔可以怪晒市民。」

他續指，野生動物一般不會主動靠近人類，並指如行山或途經一些地方遇到野生動物，最好的做法就是若無其事，「我99%保證無事發生。」他也提醒市民，倘若明知某個地方是野生動物的出沒點或聚居點，應盡量避免前往，即使前往或途經該地，身上不宜攜有很多帶氣味食物。

非牟利獸醫服務協會（NPV）執行主席麥志豪表示，香港的城郊界線模糊，偶爾也會有野生猴子走入市區覓食。（資料圖片）

新加坡公路上架設生態橋 保持野生動物與人類距離

承如麥志豪所講，香港城郊界線模糊，有不少公路附近都是郊野公園，有野生動物在公路附近出沒並不罕見，要怎樣改善這種情況？麥志豪指，可以參考新加坡經驗，在公路上架設生態橋，種植果樹或建立一個仿森林的環境，當野生動物來到，會按其本能會留在環境更好的生態橋上，而非走到石屎路上、與人類有所接觸。

新加坡有一座名為「Eco-Link@BKE」的生態橋，這條橋橫跨武吉知馬高速公路，將武吉知馬自然保護區及中央集水區自然保護區連接起來，野生動物可以透過生態橋，安全穿越高速公路。



新加坡Eco-Link@BKE生態橋。 （新加坡國家公園局）

他也提到，其團隊十年前開始處理黃大仙、慈雲山的流浪狗問題，除了為狗隻絕育，團隊也將狗糧搬上山，慢慢改變流浪狗的覓休習慣，該處流浪狗與居民的衝突才得以紓緩。建設生態橋的道理與此類同，藉著為野生動物建立一個更好的環境，與人類生活保持距離，從而避開發生衝突。

但麥志豪不忘提到，有別於流浪狗，猴子是野生動物，應該在野外自行覓食，不應有人投喂。他也強調，人類跟野生動物共存，指的是各自在各自的地方過生活，互不打擾。