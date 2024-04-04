日本甲型鏈球菌．食肉菌｜何栢良稱高峰期未過　有傷口須妥善處理

港人旅遊熱點日本上月底起爆發甲型鏈球菌感染併發的中毒性休克綜合症（STSS）個案，衞生署周三（3日）回覆指，一名港人在日本因病離世，確認他曾感染甲型鏈球菌引致壞死性筋膜炎（即俗稱「食肉菌感染」）。



港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（4日）表示，日本自去年第四季起，甲型鏈球菌中毒性休克個案顯著增加，雖個案在3月有所下降，但仍處於高水平，高峰期仍未過。 何指，旅遊期間感染甲型鏈球菌風險不算高，提醒市民若旅遊期間身體出現傷口，最重要是妥善處理傷口，有需要就及早求醫，以避免感染後出現嚴重併發症。



日本東京原宿照片（yoav-aziz/Unsplash）

一港人在日本因病離世 曾感染甲型鏈球菌致壞死性筋膜炎

衞生署回覆指，一名港人在日本因病離世，他曾感染甲型鏈球菌引致壞死性筋膜炎。衞生署指，會聯絡其家人，以了解死者在本港和日本當地的暴露史和創傷史，以及長期病患和其他高風險因素。衞生防護中心港口衞生科會按既定程序，跟進處理相關的人類屍體進口申請。

甲類鏈球菌可透過飛沫或接觸受感染的呼吸道分泌物而傳播，港大感染及傳染病中心總監何栢良今表示，日本自去年第四季起甲型鏈球菌中毒性休克個案顯著增加，現時高峰期仍未過，建議在當地人多地方應戴上口罩，但無需要在旅遊期間全程戴。

何栢良解釋，甲型鏈球菌一般每隔5至10年爆發一次，日本的甲型鏈球菌中毒性休克個案在今年首11個星期已有335宗，遠多於過去6年每年平均的48宗，個案數字到3月有所下降，但仍處於高水平。