港鐵路軌現裂縫｜張欣宇指平均一兩年出現一次　斷開路段送往研究

港鐵昨日（4日）發現荃灣綫尖沙咀站附近路軌有裂縫，復修工作今早（5日）完成。立法會議員張欣宇今早在電台節目表示，路軌斷開不算極之罕見，平均一至兩年便有機會在行車路段出現一次，又認為現時香港應對路軌斷開有完整應對機制，不太擔心整體安全性。據其了解，斷開的路軌將送往實驗室作調查及研究，分析相關裂縫是突然斷開、抑或出現裂紋一段時間後斷開，如屬後者，或與港鐵保養維修的質素有關。



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斷軌非極之罕見 有訊號系統監察

港鐵昨日（4日）宣布，發現荃灣綫尖沙咀站附近路軌有裂縫，來往中環荃灣站額外多3至5分鐘，相關復修工作至今早（5日）完成，服務恢復正常。

立法會議員張欣宇表示，涉事路軌已「一分為二、中間斷開咗」，情況不常見惟亦非極之罕見，平均一至兩年便有機會在行車路段出現一次。

他指，以性質而言，路軌一分為二，而未及處理，列車有機會出軌，全世界很多列車事故當中不少與斷軌有關。但在香港，應對路軌斷開有完整應對機制，一旦路軌斷開，透過訊號系統便會知道，工程人員會即時去看、作出應對，所以不太擔心整體安全性。

張欣宇續指，路軌壽命一般約10多年，每日班次多，路軌與列車車輪不斷接觸、磨擦，有些位置受力較多，會出現裂紋是正常現象，而維修保養其中重要工作是要發現裂紋，在其變成裂縫前及時更換。

立法會議員張欣宇。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

如裂紋經歷一段時間後斷開 或與維修保養有關

據港鐵回覆傳媒的內容，港鐵現時已有檢查，包括每三日一次目測、兩星期以超聲波軌道探測車做一次超聲波檢查，在路段特定位置每4至6個月會以人手超聲波檢查或染料滲透檢查等。

張欣宇認為，維修保養涉多項工作，當中涉及資源問題，也要取得平衡，如果將所有資源投放於檢查路軌，有機會影響其他設備，上述的檢測密度已算很高。

他也指出，事件尚未結束，斷開的路軌將會送往實驗室調查及研究，分析相關裂縫是突然斷開、抑或出現裂紋一段時間後斷開，如屬後者，或與港鐵保養維修的質素有關。