拯溺員總工會倡設4級制救生員職系　薪酬調升2萬至4.7萬

康文署救生員長期人手短缺，港九拯溺員工會於去年中，訪問近800位公務員、私人市場等救生員，逾9成的受訪者贊同政府檢討職系架構檢討。工會認為，救生員招聘困難嚴重，問題已持續十年，加上職位無晉升空間，導致人才流失，倡議設立4級制的救生員職系，薪酬由2萬至4.7萬不等，吸引更多年輕人入行。



港九拯溺員工會今日（5日）舉行職系架構檢討問卷調查報告發佈會，指救生員招聘困難嚴重，並且已持續十年，加上救生員並無晉升空間，導致人才流失。（何倩瑜攝）

港九拯溺員工會去年6月以問卷調查方式，收集778位公務員救生員、合約救生員及私人市場救生員，對啟動職系架構檢討的意見。

逾9成認同政府檢討職系架構 提升薪酬待遇及晉升機會

調查發現，逾9成的救生員認同，薪酬待遇及晉升前景是影響他們選擇投考或回流行業的原因。工會指，香港政府救生員被視為技工職系，亦未為「救生員」正名，康文署救生員在未有晉升前景下，令有意投考救生員的市民卻步。

在公務員救生員問卷當中，有逾95.9%表示，若高級救生員或公務員救生員作職系架構檢討會選擇留任，而在私人市場救生員的問卷中，有90.6%表示，技工（泳池／泳灘）的薪酬待遇及晉升前景會影響他們選擇投考及回流的決定。可以反映在職系架構檢討後不但能挽留現職救生員，亦能吸引更多人投身救生員一職。

工會指，如政府作職系架構檢討，提升薪酬待遇及晉升機會，相信會挽回不少有意投身救生員、重返康文署工作的人。拯溺員總工會提議，設立4級制的救生員職系，薪酬由2萬至4.7萬不等，吸引更多年輕人加入救生員團隊。

香港政府拯溺員總工會主席鄧子安指，「政府十年都解決唔到問題真係好失敗」，亦指「每次開記招都開到好厭倦」。（何倩瑜攝）

葵青區3個公眾泳池局部關閉日數高達211日

救生員人手短缺問題持續十年，香港政府拯溺員總工會主席鄧子安指，「政府十年都解決唔到問題真係好失敗」，亦指「每次開記招都開到好厭倦」，希望政府能正視救生員人手短缺問題，而非用外判處理問題，「唔好外判做個樣比大家睇，唔好再浪費時間」。

近八年，本港不同地區的泳灘及公眾泳池，曾因救生員人手不足，導致需要暫時關閉。工會指，於2023年，舊咖啡灣、青山、橋咀等泳灘的關閉日數高達214日；葵青區3個公眾泳池局部關閉的日子亦高達211日。工會指，救生員人手不足的問題，已嚴重影響市民使用公共設施。

港九勞工社團聯會秘書長、立法會議員周小松指，近兩年康文署救生員的實際入職率完全不達標。（何倩瑜攝）

港九勞工社團聯會秘書長、立法會議員周小松指，救生員人手短缺問題已存在十多年，近兩年康文署救生員的實際入職率完全不達標，舉例於2022年，目標入職人數為66，實際上僅37人入職；2023年，入職人數目標是128人，實際上僅17人入職，反映救生員招聘十分困難。

6個公眾泳池救生服務外判

港九拯溺員工會副理事長胡啓榮指，今早收到康文署發出的標書，由今年8月至2026年7月，外判6個公眾泳池的救生服務，包括：港島東、藍田、東昌街、大角咀、平山天水圍及青衣西南池。

他指，康文署從未與員工商量有關決定，「呢件事令我哋好震驚」。胡啓榮指，過往曾有外判的救生員並無牌照或曾出現意外，質疑政府並無考慮過市民的水上安全。