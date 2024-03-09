今日必看8分鐘｜男途人暈倒救生員急救｜張家港市政府大樓傳爆炸

九龍塘窩打老道保時捷撞欄甩轆 行車證過期一年 司機棄車離開

九龍塘今晨（9日）7時56分發生交通意外，一輛白色保時捷沿窩打老道往沙田方向行駛時，突然失控撞上欄杆，保時捷車頭嚴重損毀，左前轆脫落。據報司機一度被困車內，然而救援人員到場後未有發現司機蹤影，現正追尋司機下落及調查意外原因。現場所見，保時捷的行車證牌照屆滿日期是2023年3月20日，即行車證過期將近一年

長青隧道貨車失控撞爆喉管 管道成澤國 往九龍交通擠塞

今日（9日）下午1時16分，警方接報指，長青隧道往九龍方向管道內，一輛中型貨車疑失控撞壆及撞毀水管，大量水由喉管湧出，隧道管道頓成澤國。中貨司機報稱受傷，救援人員到場治理。現時快線及中線已封閉，維修人員已到場關閉水制，現場有警員指揮交通。

荔枝角公園男途人暈倒 泳池救生員衝出急救 市民讚﹕行動飛快

荔枝角公園今午（9日）有人突然暈倒，幸獲附近泳池救生員施援。下午約2時45分，一名年約50歲男子途至荔枝角公園近停車場入口時，突然暈倒地上，途人見狀報案。有目擊者在社交平台發帖，指當時數名途人隨即致電荔枝角公園游泳池尋求協助。據了解，泳池接報後馬上調配人手，安排4名救生員攜同自動心臟除顫器（AED），並為傷者施以心肺復甦急救。救援人員其後趕抵，發現事主頭部受傷，將他送院救治。。

屯門玻璃樽藏嬰兒遺體｜單位重門深鎖 街坊稱少少驚：唔做虧心事就得

屯門昨日（8日）揭發玻璃樽藏兩嬰屍案，警方同日拘捕單位的兩名租客，相信是嬰兒的父母，涉嫌「非法處理屍體」罪。警方調查過後已解封單位，記者今早（9日）到場了解，只見重門深鎖。樓下經營美容店的業主李小姐指昨日才知悉事件，坦言：「知道梗係有少少驚，都要住呢度架，唔通搬呀？」她並不認識事發單位的業主及兩名租客，但昨日警察調查時亦有向她了解情況。李小姐說不會拜神求心安，「我唔信呢啲嘢，自己唔做虧心事就得」。

張家港市政府大樓驚傳爆炸 疑似犯案者留字：要求懲戒貪官

兩會在北京召開之際，江蘇張家港市政府大樓驚傳在周四（7日）上午發生爆炸，大門入口損毀嚴重。事發後，有人自稱作案，要求懲戒貪官等。目前，官方未有通報或回應。

西環七人車失控撞花槽後翻側 碎片彈向路過老翁 4人受傷送院

西環發生交通意外。今日（9日）下午1時許，一輛七人車沿城西道西行，但駛至卑路乍灣公園對開路段時，懷疑失控剷上行人路並撞到路邊花槽，碎片彈起傷及一名過路老翁，七人車其後向左翻側，橫亘行人路。男司機及兩名乘客一度被困，由救援人員救出。意外中，一名老翁、七人車男司機及其兩名女兒均告受傷，一同送往瑪麗醫院治理。警方正調查意外原因。

荃灣愉景新城外九巴遭小巴撞尾 至少8人受傷 交通一度繁忙

今日（9日）早上10時52分，荃灣愉景新城對開發生交通意外，一輛小巴及一輛路線68M九巴沿九龍方向時相撞，據報至少8人受傷，當中包括九巴司機及小巴上6名女乘客及1名男乘客，8人均受輕傷。救援人員到場為傷者敷治，其中3名傷者送往仁濟醫院治理，警方亦在場調查意外原因。

小蠔灣車廠對開山火 火場面積達30米 機場快綫及東涌綫曾受影響

今日（9日）凌晨5時許，小蠔灣車廠路軌對開發生火警，火場面積範圍達1米乘30米，消防接報到場，出動1條喉和1隊煙帽隊，暫時無人受傷。據了解，現場本身用作路軌測試，事發時山邊草地冒煙起火。

元朗石塘村山火現200米火龍 飛行服務隊擲水彈 逾13小時被救熄

元朗周五（8日）發生山火。下午約2時，消防接報指石塘村一帶有山火，火線延綿約200米，消防到場撲救，政府飛行服務隊亦派出直升機投擲水彈撲救，至晚上約8時07分將火大致救熄。幸火勢不近民居，暫時無人受傷，亦毋須疏散。有讀者向《香港01》表示，約下午5時許在十八鄉路望向山邊，見到熊熊烈火，濃煙飄散半空。

櫻桃小丸子配音員TARAKO逝世｜曾稱坦然面對死亡 將與摯愛重聚

陪伴香港不少小朋友和大朋友成長的日本經典動畫《櫻桃小丸子》（ちびまる子ちゃん）製作團隊傳出令人傷心的消息。主角小丸子的配音員TARAKO於3月8日逝世，終年63歲。此外日本漫畫大師鳥山明3月1日病逝，消息在8日公開——動畫界接連失去才華橫溢的從業員，各界難過又不捨，然而TARAKO生前曾稱無懼死亡，以及預期將可與已離世的父母、朋友和寵物團聚——這一點或可為粉絲帶來一絲安慰。