康文署招聘救生員連年不達標　去年17個泳池局部關閉日數逾5成

康樂及文化事務署昨日（13日）回覆議員周小松有關救生員人手的質詢，提供相關數據。周小松指出，署方回覆顯示，政府近年為泳季聘請的季節性救生員人數，遠遠未達目標；公務員的救生員招聘亦未如理想。由於救生員人數不足，去年有17個公眾泳池的局部關閉日數，多於預定開放日數的一半，另有11個泳灘全年未開放。



康文署回覆稱，由於人力市場上救生員供應不足，政府近年難以聘請足夠的季節性救生員應付泳季期間的救生服務。(資料圖片)

周小松在其Facebook專頁指出，在2021和2022年，政府目標招聘的季節性救生員合共為1,488人，但只有31%、470人上任。公務員救生員的招聘也不理想，以泳池和泳灘救生員為例，近兩輪成功率分別為13%和56%。

康文署回覆稱，由於人力市場上救生員供應不足，政府近年難以聘請足夠的季節性救生員應付泳季期間的救生服務。根據回覆資料顯示，去年的季節性救生員招聘目標為712人，但未提供獲聘人數資料。而2020年目標招聘789人，只達標43%。2019年目標招聘786人，達標率為48%。

7個泳池局部關閉211日 與預定開放日數一樣

而由於救生員人數不足，去年幾乎全港各區都有泳池因此局部關閉，當中以去年3月完成重置工程後重開的黃大仙摩士公園游泳池，局部關閉達215天最多，而該泳池的預定開放日數為285天。

另外，有多個局部關閉211日，且預定開放日數同為211日，包括葵青區的葵盛游泳池、北葵涌賽馬會游泳池、青衣游泳池；屯門賽馬會仁愛堂游泳池、深水埗李鄭屋游泳池、觀塘佐敦谷游泳池、東區的柴灣游泳池。此外，南區包玉剛游泳池在預定開放211日中，有210日因救生員人數不足而局部關閉。

對於周小松表示，去年有17個公眾泳池局部關閉的日數，多於預定開放日數的一半。根據康文署資料，除上述9個泳池外，其他為：

西貢游泳池局部關閉205天、預定開放211日；

將軍澳游泳池局部關閉197日、預定開放357日；

荃景圍胡忠游泳池局部關閉197天、預定開放211日；

屯門游泳池局部關閉184天、預定開放362天；

九龍城大環山游泳池局部關閉181天、預定開放241天 ；

深水埗公園游泳池局部關閉199天、預定開放311天；

上水游泳池局部關閉151天、預定開放211天；

大埔游泳池局部關閉178日、預定開放311天。

由於救生員不足，本港不時有沙灘因此關閉。（資料圖片）

11個泳灘全年未能開放 包括屯門舊咖啡灣

至於11個全年未能開放的泳灘，分別為：南區的龜背灣泳灘；屯門的舊咖啡灣泳灘、青山灣泳灘；荃灣的近水灣泳灘、海美灣泳灘；西貢的橋咀泳灘；離島的觀音灣泳灘、上長沙泳灘、下長沙泳灘、塘福泳灘、蘆鬚城泳灘。

另外，多個沙灘曾因救生員不足而關閉，包括南區的聖士提反灣泳灘、舂坎角泳灘、中灣泳灘、南灣泳灘；屯門新咖啡灣泳灘；西貢的清水灣第－灣泳灘、三星灣泳灘等。

本港公眾泳池及泳灘現正面目救生員不足問題。（資料圖片）

將額外增聘70名合約制全職 加強向少數族裔推廣

周小松指出，針對救生員人數不足的情況，政府表示將增聘額外70名兩年合約制的全職救生員，並繼續招聘退休後服務合約季節性救生員。此外，當局正研究與中國香港拯溺總會和僱員再培訓局提供拯溺訓練和就業服務，亦加強對少數族裔人士推廣救生員職業，以增加救生員的人手供應。