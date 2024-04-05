七人欖球賽｜大球場旁米芝蓮店盼成救命稻草　有餐廳冀補復活節傷

香港國際七人欖球賽（七欖）今日（5日）香港大球場開鑼，或許是最後一屆在大球場與行，大球場旁的加路連山道，有曾奪米芝蓮的連鎖拉麵店店長表示，今未見帶旺生意，但認為七欖確是市道疲弱下的「救命稻草」；也有食肆負責人樂觀預料，今日晚市生意額可升5至7成，對復活節虧損不無小補。



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位於加路連山道的連鎖拉麵店「拉麵Jo」曾連年奪得米芝蓮，至今已開業第13個年頭，也經歷過多年來大球場所舉行的大型賽事。店長丁先生就指，過去生意一直有因此受惠，上年尤甚。

他解釋道，因為當時疫情剛剛退卻，所以上屆七人欖球賽令大家「好雀躍」，而今年則「無去到咁墟冚」。丁先生又表示，今次都有特別預備更多貨源，以應付人潮。

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不過丁先生也觀察到，今早生意暫時不見有太大升幅，他推測是由於比賽今天才開鑼，未有重要賽事，只希望今晚、周六、日會好轉。

被問到今個復活節出現「離港潮」，七欖是否有助幫補生意時，丁先生就指，若要認真對比上年復活節期間，今年已少了一半生意；故希望今次可以多兩、三成生意。

丁先生又透露，其實連同鄰近的希雲街，上個月已有4間餐廳結業；而據他所知，銅鑼灣部分食肆下個月尾也「掹掹緊」，因為飲食業普遍不會將賬款「壓過年」，所以近期或有餐廳在經營、周數上出現困難。

至於七欖作為本地少有的國際級體壇盛事，丁先生就指其效益有限，因為4月份所有長假期完結下，七欖較像「救命稻草」。但他認為，觀乎世界各地都有不同問題，「（食肆）都要自救，太多因素影響」。

至於在加路連山道擁有兩間餐廳的孔小姐亦提到，截至下午3時左右，生意與平日無異，仍然以寫字樓打工仔為主，偶爾才會有海外球迷光顧。

不過她就對七欖帶來的影響更加樂觀，預料生意會多5至7成，又指「人來人往（觀眾）一定會預多啲貨 」。

而針對復活節市道低迷，她就認為「（七欖）幫助梗係有」，可做到幫補作用，始終假期時「條街都比較靜」、孔小姐又笑指「自己都去旅行啦」，所以七欖本身帶來的機遇其實相當難得。