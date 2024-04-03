七欖2024｜周五至日舉行　掃桿埔及銅鑼灣一帶實施特別交通安排

2024香港國際七人欖球賽本周五（５日）至周日（７日）在香港大球場舉行，為配合比賽掃桿埔及銅鑼灣一帶周五起實施特別交通及運輸安排。每晚比賽結束時，來往中環至銅鑼灣的25R及來往元朗至銅鑼灣的976R將視乎乘客需求及現場交通情況加開班次。



▼2023年3月31日 一連三日的七欖賽事開鑼▼



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2024香港國際七人欖球賽本周五至周日在香港大球場舉行，為配合比賽掃桿埔及銅鑼灣一帶周五起實施特別交通及運輸安排。

受影響地區的公共交通工具路線亦將會實施改道及相應臨時遷移站點。

每晚比賽結束時，來往中環至銅鑼灣的25R及來往元朗至銅鑼灣的976R將視乎乘客需求及現場交通情況加開班次。