七欖2024｜周五至日舉行 掃桿埔及銅鑼灣一帶實施特別交通安排
撰文：鄧宇詩
出版：更新：
2024香港國際七人欖球賽本周五（５日）至周日（７日）在香港大球場舉行，為配合比賽掃桿埔及銅鑼灣一帶周五起實施特別交通及運輸安排。每晚比賽結束時，來往中環至銅鑼灣的25R及來往元朗至銅鑼灣的976R將視乎乘客需求及現場交通情況加開班次。
▼2023年3月31日 一連三日的七欖賽事開鑼▼
+3
2024香港國際七人欖球賽本周五至周日在香港大球場舉行，為配合比賽掃桿埔及銅鑼灣一帶周五起實施特別交通及運輸安排。
受影響地區的公共交通工具路線亦將會實施改道及相應臨時遷移站點。
每晚比賽結束時，來往中環至銅鑼灣的25R及來往元朗至銅鑼灣的976R將視乎乘客需求及現場交通情況加開班次。
七欖2024｜4萬門票近售罄僅餘500張 四成為海外客 海外票增長勁七欖2023｜賽事最後一日 球迷除口罩呼：係時候要慶祝！七欖2023｜半年後解除疫限下再辦 業界指蘭桂坊生意較上屆多一倍七欖2023｜巴西籍女球迷嘆上屆太多防疫限制 今年除罩飲酒勁興奮七欖2023｜相隔半年再辦 海外旅客重臨 有教練率小孩團入場七欖2023｜Happy Friday開波 蘭桂坊酒吧滿座 指生意勝疫情七欖2023｜本月底開鑼周末單日票售罄 港隊女欖首度亮相大球場七人欖球賽2023｜新西蘭男女子隊包辦冠軍 斐濟韌力演出贏盡掌聲七人欖球賽2023｜姚錦成主場告別奮戰受傷 冀更多華將凝聚歸屬感七人欖球賽2023︱港隊再奪銀盾冠軍 麥季聰主場首達陣後談接班