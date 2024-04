七人欖球賽｜《哈利波特》孖仔來港觀賽citywalk　嚐雲吞麵玩人浪

香港國際七人欖球賽今日(5日)起一連三日在香港大球場舉行,旅遊發展局與主辦方中國香港欖球總會除聯手於中環海濱特設戶外球迷觀賽專區,更邀得欖球迷、電影《哈利波特》飾演「衛斯理雙胞胎」的演員奧利華菲力普斯、占士菲力普斯(James and Oliver Phelps)兩兄弟來港觀賽。



孖仔昨(4日)與香港男子七欖代表隊隊長麥斯·禾獲特(Max Woodward)及女子欖球運動員陳穎(Chloe Chan)上山下海發掘春港特色景點及品嚐特色美食,除了吃魚蛋河、雲吞麵等,又登上山頂纜車前往太平山頂,並乘電車港島遊,再城市漫遊(citywalk)上環大街小巷。旅發局指,兩人將於明日(6日)現身大球場,在氣氛最高漲的「南看台」與球迷大玩人浪。



▼4月5日 香港國際七人欖球賽2024首日場內情況▼



+ 1

旅發局指,今年賽事是在香港大球場舉辦的第30周年,亦是香港七欖與香港大球場的最後聯乘,賽事早前已迎接疫情以來首次門票售罄,當中更獲得英國、澳洲及斐濟球迷的強勁支持。

旅發局澳洲旅行社合作設計七欖主題旅遊產品 鎖定當地高消費旅客訪港

旅發局又表示,早已部署全球宣傳工作,包括推出以七欖作主軸的限定旅遊產品及媒體體驗,並針對澳洲、南韓等欖球成熟市場,又與澳洲旅行社合作,設計七欖主題旅遊產品,鎖定當地高消費旅客訪港。

該局更邀請欖球狂迷、曾參演《哈利波特》系列電影的演員奧利華菲力普斯、占士 菲力普斯(James and Oliver Phelps)兩兄弟來港觀看七欖,而為營造全城狂熱,旅發局特別與欖總於香港摩天輪旁的AIA Vitality公園,設「7s In the City」香港國際七人欖球賽戶外球迷區體驗。現場有大螢幕直播七欖賽事,亦設有美食攤位及飲品吧。

▼4月5日 香港國際七人欖球賽2024首日場內情況▼