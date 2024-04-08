雪龍2號｜上午經鯉魚門駛入維港　晨運客駐足拍照　民間船隊迎接

中國首架自主建造、長逾百米的極地科考破冰船「雪龍2號」一連5日訪港，「雪龍2號」今早（8日）從鯉魚門東進駛入維港。雖然早上維港被薄霧籠罩，但破冰船駛進時，仍然引來不少在鰂魚涌公園一帶的晨運市民拍照留念，也有路經市民駐足停留觀看。



「雪龍2號」駛進期間，由不同部門船隻，如海事處船隻、水警輪、消防船等引導入港，現場亦有多艘標誌性民間船隻陪同航行。



「雪龍2號」今日（8日）起一連五日訪港，今早駛入尖沙咀維多利亞港。（黃浩謙攝）

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「雪龍2號」今日上午9時半，經鯉魚門東緩緩駛入維多利亞港，沿途政府環境保護署、海事處、漁農自然護理署、香港海關、懲教署、入境事務處，水警輪和兩艘消防船，組成龐大的迎船船隊，引導並陪同「雪龍2號」號由鯉魚門進入維多利亞港。飛行服務隊派出直升機在維港上空飛行。

「雪龍2號」今日（8日）起一連五日訪港，上午9時許駛入維港。（郭梓謙攝）

船身掛上「雪龍2香港歡迎你」

海面上亦有由民間船隻包括鴨靈號、張保仔號、天星小輪（世星）及5艘由香港漁民團體聯會組織的漁船，船身掛上「雪龍2香港歡迎你」的橫額航行。

鰂魚涌公園的晨運人士看到船隻駛進時，都有拿起手機拍照留念，也有人對此感到驚奇。

破冰船會停泊尖沙咀海運碼頭，政府舉行歡迎儀式，由2艘拖船和1艘消防船對射形成的水拱門；飛行服務隊的直升機則會低飛致敬，警察銀樂隊則會奏樂歡迎科學家及船員登岸。另外，九巴亦安排8架雙層巴士車隊，貼上歡迎「雪龍2號」號標誌，於全港不同角落行駛。