雪龍2號｜李家超設宴歡迎訪港團　冀提升公眾國民身份認同

內地第一首自主建造的極地科考破冰船「雪龍2號」明日（8日）起一連五日訪港，行政長官李家超今日（7日）在微博上以簡體字發文，表示「雪龍2號」在完成中國第40次南極考察任務後，以香港作為回航返國的首個航站，是香港科普及環保界的一大盛事；他期望公眾在參觀船隻後，了解國家於極地探索的科技發展成就，為青年人提供學習機會，從而提升國民身份的認同。



就內地第一首自主建造的極地科考破冰船「雪龍2號」將於明日（8日）起一連五日訪港，李家超今晚（7日）代表特區政府於禮賓府舉辦歡迎晚宴，以歡迎和感謝國家自然資源部孫書賢副部長率領自然資源部代表團和中國第40次南極考察隊與極地專家團隊訪問香港。他在微博上發文表示，考察隊張北辰領隊向其分享在南極成功完成建造中國第五座、亦是最大的一座科考站秦嶺站的過程，以及在極地生活的情況，稱對他們表示敬佩。

他又指，「雪龍2號」在完成中國第40次南極考察任務後，歷史性地以香港作為回航返國的首個航站，是香港科普及環保界的一大盛事。他續指「雪龍2號」在訪港期間將免費開放給民眾及團體參觀，考察及極地專家團會參與一系列科研和科普講座等活動，可讓香港市民了解國家在極地探索的科技發展成就，並為大家特別是青年人提供重要的學習機會，提升國民身份的認同。