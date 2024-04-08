雪龍2號｜李家超盼港青投身創科　領隊張北辰冀激發探索極地熱情

內地第一首自主建造的極地科考破冰船「雪龍2」號今日（8日）起訪港五日，會停泊在尖沙咀海運碼頭禁區。



行政長官李家超代表香港市民，與船員逐一握手歡迎來港，李家超在致辭時表示，「雪龍 2號」將提升市民對國家科研成就的自豪感，鼓勵港青以極地考察隊為榜様，投身創科行列。



「雪龍2號」籌委會主席、立法會議員馬逢國表示，市民反應十分踴躍，公開報名首兩日已滿額，4月10日晚上8時新增無人機表演，組成企鵝、鯨魚等國案。



「雪龍2號」今日（8日）起一連五日訪港，今早駛入尖沙咀維多利亞港。（黃浩謙攝）

行政長官李家超在歡迎儀式上致辭時表示，「雪龍2」號以香港作為回航首站，向香港市民展示極地考察的工作和科研成果，體現了中央政府對香港的重視和關愛。

李家超：提升香港市民對國家科研成就的自豪感

他指，約20年前，「雪龍號」出發前亦曾停泊在尖沙咀海運碼頭禁區，今日在同一地方迎接「雪龍2」號，意義非凡。

李家超又指，「雪龍 2號」訪港活動，將提升香港市民對國家科研成就的自豪感，鼓勵香港青年以極地考察隊為榜様，投身創科行列。同時，加深香港市民對極地和氣候變化問題的關注，為極地科學考察、減緩全球暖化等發揮香港貢獻。

「雪龍2」號籌委會主席、立法會議員馬逢國表示，市民反應十分踴躍，公開報名首兩日已滿額。（鄧宇詩攝）

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領隊張北辰：努力增進港人對我國極地工作認知

國家自然資源部副部長、國家海洋局局長孫書賢在致辭中指出，習近平總書記高度重視極地工作，多次作出重要指示批示，為新時代新征程我國極地事業發展指明了前進方向，提供了根本遵循。孫書賢鼓勵更多香港科學家、市民和企業支援並參與祖國極地考察工作，為極地事業的高品質發展提供源源不斷的動力。

第40次南極考察隊領隊張北辰表示：「感謝香港有關方面對考察隊和『雪龍2』號的邀請，在後續的五天時間裏，將努力增進香港市民對我國極地考察工作的瞭解和認知，激發青年人探索極地的興趣和熱情。」

馬逢國指報名反應熱烈 首兩日已滿額

「雪龍2號」訪港五日，開放予已登記市民上船參觀。馬逢國表示，市民反應非常踴躍，公開報名首兩日已滿額，一直有與不同部門討論，期望新增名額。他指，期望藉此鼓勵年輕人投身相關行業，進行南極探索。

「雪龍2」號訪港執委會主席何建宗表示，昨日亦與青年部進行交流，稱將來香港科研人員亦有機會參與國家科研工作，進行南極考察。

「雪龍2」號為中國第一首自主建造的極地科考破冰船，具備世界首創艏艉雙向破冰功能，更可原地360度自由轉動，搭載海洋和考察設備。「雪龍2號」號完成40次南極考察後，以香港作為回航返國的首個航站。