公院重啟認證計劃　棄澳洲改用內地標準　醫管局指汲經驗減工作量

醫管局早前宣布重啟醫院認證計劃，並改用內地標準，其中東區醫院及威爾斯親王醫院已在去年10月及12月進行首輪認證評審。醫管局透露，兩間醫院會在今年年中進行第二輪評審，並在年底前完成評分。此外，明年會有多兩至三間醫院進行認證，目標在2026年底前完成七間龍頭醫院的評審。



過去醫院認證計劃一直因被指加重工作負擔而為人詬病，醫管局承認，重啟認證計劃後必然會為醫護帶來額外工作量，但會汲取經驗，由醫管局總部會在文件處理上盡量支援前線同事，以減輕額外工作量。至於為何棄澳洲標準改用內地標準，他則解釋，並非澳洲標準有何不好，而是想參考不同標準互補不足，加上內地與香港的文化背景相若，故認為新標準會更貼合本港的醫療制度。



內地標準要求設跨專科術前討論 港醫院僅限高風險手術才設

醫管局自2009年起分階段展開「醫院認證計劃」，確保醫院的管理及服務水平和醫療質量達到國際標準，惟計劃推出後一直備受批評，不少醫護指劃衍生大量文書工作，工作量和工作壓力亦因此大增。醫管局在2018年終止「醫院認證計劃」，至去年再宣布重啟計劃，並放棄澳洲標準（ACHS）而改用內地標準（《醫院質量國際認證標準（2021）版》）。

東區醫院及威院已在去年10月及12月進行首輪認證評審，而兩間醫院會在今年年中進行第二輪評審，並在年底前完成評分。被問到首輪認證評審中有否發現公院可改善之處，醫管局總行政經理（質素及標準）黎靖匡表示，評審中會發現兩地醫療制度的差異，如內地標準中有要求醫院需將手術分級，並設跨專科的術前討論，而本港則因專科發展較成熟，僅有個別高風險手術才設有術前討論。

他強調，醫管局並不會盲目跟隨內地評審而更改現行制度，會透過循證醫學以研究及數據與評審員討論那種方法更能保障醫療安全。至於為何放棄澳洲標準而改用內地標準，黎靖匡則解釋，並非澳洲標準有何不好，而是想參考不同標準互補不足，如內地在手術安全方面會有更嚴格的標準，「你讀書睇完一本參考書學咗啲嘢，可能都要睇第二本。」

醫管局早前宣布重啟醫院認證計劃，並改用內地標準。（資料圖片）

首批評審員：內地標準成功取得國際認證

深圳市衞健醫院評審評價研究中心首批評審員劉楚釗補充，內地與香港的文化背景相若，加上內地標準在制度時香港專家亦有給予意見，故認為新標準會更貼合本港的醫療制度。他強調相關認證計劃並不會着墨在醫療診斷方案上，而是着重看醫院有無按循認證醫學制定程序確保醫療安全，故改用內地標準並不會改變本港現時對病人的醫療方案。他亦指，有關標準已經成功取得國際醫療保健品質協會（ISQua）的國際認證。

過去醫院認證計劃一直因被指加重工作負擔而為人詬病，劉楚釗承認重啟認證計劃後必然會為醫護帶來額外工作量，「做多啲嘢唔多唔少都有」，但認為認證計劃可以令公院知道自己有何不足，並促進整個醫療制度「向前行」。他續指，事實上有不少工作早已融入了醫護的日常工作，相關評審只是要求醫護「短時間將自己做嘅嘢講畀人哋知」。

過去醫院認證計劃一直因被指加重工作負擔而為人詬病。（資料圖片）

由總部人員支援醫院前線文書工作

黎靖匡補充，醫管局會汲取過往經驗，盡量減輕同事的工作量，如由總部人員會在文書處理上盡量支援前線人員，而部分醫院的貿素及安全部人員亦會調往現時兩間評審中的醫院作支援。

他又提到，兩院推行認證計劃後，管理層亦有到醫院聆聽前線醫護意見，承認醫護反映工作量增加，但亦有醫護指計劃有助醫院理順現時流程。

護協主席謝健強表示，醫管局今次有找到之前負責處理認證的人員回來處理相關文書工作，管理層亦有多次到醫院解說認證方案，故暫時前線對認證計劃的反響不大，料不會出現2018年時的情況。

醫管局在2018年暫停認證計劃時，曾表明會改以聯網形式重推，以減輕重覆評審而出現的工作量，惟最終未有成事。黎靖匡解釋，因聯網制度在內地而言更為陌生，故在完成東區醫院及威院評審後會再與內地去討論。他亦提到，明年會有多兩至三間醫院進行認證，目標在2026年底前完成七間龍頭醫院的評審。