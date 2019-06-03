【醫院認證】陳沛然批未解決人手問題遑論質素 「牛頭唔搭馬嘴」

醫管局早前承認正就醫院認證作諮詢，醫學界立法會議員陳沛然認為，醫管局應暫停認證計劃，他形容醫院認證是隔山打牛，「牛頭唔搭馬嘴」。他解釋，現時醫管局人手不足，質素固然要保持，但必須先解決人手問題。「飯都未有得食，你同我講要食好啲？」

陳沛然認為醫管局應暫停認證計劃，形容為「隔山打牛」。（陳芷昕攝）

陳沛然早前在社交媒體表示，醫管局就醫院認證計劃開會諮詢員工，形容「人手用來開會和處理文件，俾多多人同錢都唔夠洗」陳沛然今日（3日）強調，醫管局2017年停止醫院認證，只是停止過去10年與澳洲認證機構簽訂的協議，轉用其他形式進行醫院認證，實際上認證後的工作量仍然存在，醫護人手仍需處理為數不少的表格。

就醫管局現時面對的問題而言，陳沛然稱，醫管局現在的問題是病房爆滿，以及輪候時間長，他直言質量問題未能解決，便處理質素認證，就如「飯都未有得食，你同我講要食好啲？」，他直斥這是「牛頭唔搭馬嘴」。陳沛然認為人手是數字問題，醫管局必須盡快回應。

陳沛然又透露，他今早才為一個照腸鏡病人確診患癌，強調只要醫生毋須開會，便可以派更多醫生到前線工作。

醫學界立法會議員陳沛然早前在社交媒體提及，醫管局就醫院認證計劃開會諮詢員工。（陳沛然Facebook截圖）

陳沛然不支持民建聯免試方案

民建聯立法會議員蔣麗芸早前提出海外專科醫生免考執業試的修例草案。陳沛然強調，不會支持免試方案，因不單單是醫生，他早前做的調查顯示，大部份市民亦反對免試方案，強調這未能保障醫生質素。