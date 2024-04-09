超級細菌｜廣華醫院再多兩名嬰兒感染抗藥性金黃葡萄球菌　正隔離

廣華醫院今日（9日）公布，再證實一名51日大女嬰和一名12日大男嬰為抗藥性金黃葡萄球菌帶菌者，目前正接受隔離治療，情況穩定。



廣華醫院新生嬰兒深切治療部今日（5日）再公布多一名女嬰確診抗藥性金黃葡萄球菌。（余俊亮攝）

今年已有12名嬰兒在廣華新生嬰兒深切治療部感染

廣華醫院就早前新生嬰兒深切治療部有嬰兒確診為抗藥性金黃葡萄球菌帶菌者，今日公布，再證實一名51日大女嬰和一名12日大男嬰為抗藥性金黃葡萄球菌帶菌者，沒有出現感染病徵，目前正接受隔離治療，情況穩定，其中男嬰已轉往新生嬰兒特別護理病房。直至目前，今年已有12名嬰兒在廣華醫院新生嬰兒深切治療部確診感染金黃葡萄球菌。

院方表示，會進一步於該病房加強篩查及繼續緊密監察病人健康情況，並已根據既定指引加強執行下列感染控制措施，以防止抗藥性金黃葡萄球菌散播：徹底清潔及消毒該病房，包括環境、保溫箱、儀器、用具等；緊密監察該病房病人的健康情況，加強病人及環境篩查；及嚴格執行接觸傳播防護措施，加強員工手部衞生，提醒家人在探訪時配合感染控制措施的執行。

醫院已經將有關個案呈報醫院管理局總辦事處及衞生防護中心作出跟進。