海員俱樂部鋼筋｜月底完成隨機開鑿80樣本　料報告6月初交屋宇署

屋宇署去年接獲舉報，指尖沙咀海員俱樂部重建工程項目有鋼筋質量問題，或需隨機開鑿抽取鋼筋樣本測試。發展局今日（10日）向立法會提交的書面答覆指，屋宇署接納項目註冊結構工程師提出方案，包括在29至39樓層已完成澆注的鋼筋混凝土結構牆及橫樑中，隨機開鑿檢查並抽取合共約80個鋼筋樣本進行測試。



相關抽取樣本工作將於本個月底完成，並送往實驗室進行測試，鋼筋測試報告將於6月初呈交屋宇署，若發現未符合批准圖則及規定，署方會要求註冊結構工程師提交事故報告及所需補救措施。



屋宇署去年9至11月接獲舉報，指海員俱樂部重建工程項目有鋼筋質量問題。根據項目註冊結構工程師向當局呈交合共17個批次的鋼筋測試報告，均顯示符合規定，並無發現鋼筋質量問題。不過當中一個鋼筋測試報告顯示，該批次源自本應使用於葵涌打磚坪街105-113號發展項目iCITY的鋼筋。項目註冊結構工程師建議，隨機開鑿並抽取鋼筋樣本進行測試，以證明符合標準。

實政圓桌立法會議員田北辰就相關事件向作質詢，據發展局今日（10日）向立法會提交的書面答覆，屋宇署已完成審議由項目註冊結構工程師提出的測試建議及其補充資料，並接納有關方案，包括在29至39樓層已完成澆注的鋼筋混凝土結構牆及橫樑中，隨機開鑿檢查並抽取合共約80個鋼筋樣本進行測試。

局方續指，有關抽取鋼筋樣本工作將於今個月底完成，並送交由「香港實驗室認可計劃」的實驗室進行鋼筋測試及擬備報告，而鋼筋測試報告將於6月初呈交屋宇署。若發現有鋼筋未符合批准圖則及規定，屋宇署會要求註冊結構工程師提交事故報告及所需補救措施。

局方又提到，由於項目上蓋主體的混凝土澆注工程（包括29樓至39樓）已於去年年底完成，註冊結構工程師檢視後確認有關澆注工程穩固，大廈樓宇結構安全，因此屋宇署無須就上述事故要求地盤暫停施工。

▼2023年3月2日 海員之家重建地盤三級火▼



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尖沙咀海員俱樂部重建工程項目，除了有市民舉報鋼筋質量問題，也曾發生多宗事故，包括今年3月有玻璃幕牆組件吊運期間爆裂墮下擊中途人、屢次發生火警等。發展局在書面答覆中表示，因應項目地盤多次發生事故，屋宇署今年3月中也召見項目的認可人士、註冊結構工程師及註冊承建商，重申署方對過去發生涉及地盤安全和建築物料質量事故的關注，並要求切實執行改善措施，並已加強對該地盤的巡查。

就玻璃幕牆組件爆裂墮下擊中途人的故事，發展局指屋宇署翌日已勒令停止有關幕牆安裝工程，並要求項目的認可人士、註冊結構工程師及註冊承建商提升地盤安全，需向署方提交事故報告及所需補救措施，直至署方滿意，才會撤回停工令。