出租公屋空置率0.5%　公屋特快編配成功申請逾千宗　租出率逾7成

最新公屋平均輪候時間長達5.8年，房屋局局長何永賢以書面回覆立法會議員質詢時表示，截至去年12月底，可供出租的公屋單位數目約4,000個，空置率是0.5%。另外，過去三個年度、透過「特快公屋編配計劃」獲入住公屋的申請分別有1 074、1 244、及1 472宗。所有在特快計劃推出的單位均全數被揀選，最終的租出率超逾70%。



截至去年12月底，可供出租的公屋單位數目約4,000個，空置率是0.5%。（資料圖片）

房屋局表示，截至去年12月底，房委會轄下可供出租的公屋單位總數為約81.6萬個，當中99.5%已租出或已作編配；餘下0.5%為空置單位。

4000個公屋空置單位中，一半是被申請者拒絕編配已再作分配，另一半則預留作年度公屋編配計劃所擬定的用途。另外，房委會轄下有約2 700個不可供出租的公屋單位，當中包括正在維修的單位、已納入出售計劃的回收「租者置其屋計劃」單位等。

特快計劃單位租出率逾七成

對於受歡迎程度較低的單位，房委會會透過「特快公屋編配計劃」（特快計劃），邀請輪候公屋一年或以上的合資格申請者揀選該些單位。當局指，透過上述優惠措施而成功租出長期空置單位的數字於近年持續上升，過去三個年度、即20/21至22/23年度，透過計劃獲入住公屋的申請分別有1 074、1 244、及1 472宗。所有在特快計劃推出的單位均全數被揀選，而最終的租出率超逾70%。