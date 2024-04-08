打擊濫用公屋｜羅淑佩：鎖定跟進屯門、青衣兩公屋戶涉非法租上租

房屋署署長羅淑佩今日（8日）出席立法會房屋事務委員會時，主動提到有報道指青衣及屯門有公屋租戶涉非法「租上租」情況，稱署方已鎖定兩個單位展開調查。



至於為打擊濫用公屋，署方計劃今年內推出舉報獎賞計劃，有議員關注如何防止計劃被人濫用，透過「漁翁撒網」賺錢獎賞。羅淑佩表示，初步計劃要求舉報人須具名，又指獎金不會是大數目。



房屋署署長羅淑佩（房委會影片截圖）

早前有報道揭發青衣及屯門均有公屋租戶非法「租上租」，有公屋「暗盤」涉嫌牟取暴利逾6倍。羅淑佩今日（8日）出席立法會委員會時，主動稱署方已鎖定兩個單位，並展開調查，目前正繼續調查，不宜透露詳細案情，如有所發現，會跟進相關租約。

另外，房屋署指自署方與土地註冊處建立資料比較及核對機制後，截至2024年2月底，已確定有380戶公屋住戶在港擁有住宅物業，當中已收回約110間公屋，其餘已向60戶及將向210戶發出遷出通知書。

將設濫用公屋舉報機制 議員憂遭濫用

為加強打擊濫用公屋，署方計劃今年內設立舉報獎賞，參考警方的「好市民獎」，為可以提供確切情報而使房屋署能成功收回被濫用的公屋單位的實名舉報人士提供舉報獎賞等政策。

不過，民建聯議員劉國勳擔心有人濫用舉報機制，透過一串報胡亂舉報賺取獎金，詢問署方是否有對策杜絕。羅淑佩表示，政府絕對不容許出現「試下舉報」的情況，初步計劃機制要求舉報人須具名及與署方面談，又指雖然舉報機制有獎金，但不會是大數目，當局亦會特別留意「漁翁撒網」的舉報者。

公屋停車場多名車？ 羅淑佩：調查濫用的線索

民建聯鄭泳舜提到社會尤其關注部分公屋停車場不時有名車停泊，關注當局如何跟進。羅淑佩表示：「名車非濫用必然因素，但是調查線索」，她解釋，部分停車場租位未用盡，管理公司會向外開放供租用。她又補充，即使名車由公屋住戶持有，署方亦會要求住戶提交車量購入年份、轉手次數等證明文件，藉此審查住戶資產。

議員謝偉銓則關注公屋入息、資產限額，指以三人家庭為例，如入息達逾十萬一個月，按現時條例，該家庭僅須繳交雙倍租金，直言：「十幾萬一個月，（租）私樓都得啦」，擔心現時公屋入息及資產限額門檻過高。

羅淑佩表示，2017年收緊富戶政策後行「單軌制」，只要擁有私人物業，或超過資產限額即要繳交雙倍租金，甚至遷出公屋；但亦有意見指公屋住戶資產、入息限額過低、令住戶「躺平」、「不思上進」等，承諾署方必定會檢視政策、平衡意見，進一步優化富戶政策。

議員質疑違劏房租金管制罰款額低

另外，委員會也有討論實施劏房租務管制的進展。多位議員質疑檢控罰則太低，指每宗個案平均僅罰款不足2,000元，工程界盧偉國更笑言「抵過 （亂）丟垃圾」。

房屋局副局長戴尚誠表示，截至4月5日，估價署成功檢控劏房業主的個案有218宗，涉及183名業主，罰款合共逾40萬元。他指，檢控數字從2月底的153宗，在一個月後增加60宗，反映差估署執法力度穩步上升，會繼續採取堅決執法行動。

房屋局首席助理秘書長（特別職務）陳銘焜則表示，將在本年度設績效指標（KPI），查核不少於1,000個劏房戶業主有否違法。