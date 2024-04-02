公屋｜房署擬設$3000獎金打擊濫用　柯創盛稱有創意　助單位流轉

房屋署署長羅淑佩上周日（31日）透露，正研究仿效「好市民獎」，年內擬設立相似的舉報濫用公屋制度，如舉報成功後，舉報人可獲3,000元獎金。房委會資助房屋小組委員會委員柯創盛今早（2日）對有關做法表示贊同，又稱獎賞機制可推動住戶履行住戶責任，亦可帶動公屋單位流轉，認為不會影響鄰里關係。



房委會資助房屋小組委員會委員柯創盛今早（2日）接受港台訪問時稱，對舉報濫用公屋機制表示贊同，又稱獎賞機制可推動住戶舉報，亦可帶動公屋單位流轉，認為不會影響鄰里關係。（資料圖片）

柯創盛於港台節目《千禧年代》稱，舉報獎賞機制有創意，可進一步鼓勵住戶履行住戶責任、互相提醒；他又指出，未有舉報機制前，日常都會收到住戶反映，「邊個單位可能長期無人住」、「水標電標無郁到」等。

他稱，住戶過往對公屋資源如何運用亦相當緊張，會不時向區議員、屋邨辦事處提出，故相信舉報機制對履行住戶責任具積極性，也可帶動公屋單位流轉。

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柯創盛又認為，機制不會損害鄰里關係，因「住咩人、住幾多人（住戶）本身都知」，此舉則可透過住戶更了解公屋資源。

房屋署署長羅淑佩上周日（31日）受訪時指，年內會設立舉報濫用公屋機制，如舉報成功後，舉報人可獲3,000元獎金。（資料圖片／夏家朗攝）

被問到當局亦打算與內地部門合作，加強抽查公屋申請人在內地是否持有物業，柯創盛就指，申報持有物業機制是讓申請人作合理、誠實申報，惟在實際執行上，申請人所持物業或涉祖屋、聯名物業等情況，相信屆時要依個案處理。

針對房署早前推出的第一輪資產申報表成功收回450個單位，柯創盛指「第一輪睇到係有效」，數目比想像中高，證明申報機制有效，體現公屋資源可合理分配。而房署由即日起，會向25萬個住滿10年的住戶發放第二輪申報表，收到表格的住戶，需在5月底前交回申報表。