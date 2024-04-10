華豐大廈三級火｜過百災民到梁顯利暫避　新入伙居民沒料遇巨變

佐敦華豐大廈今早（10日）發生三級火，釀成多人死傷。政府開放梁顯利油麻地社區中心作臨時庇護中心，有過百名居民今早已來到這裡暫避，中午時分一度召援救傷車到場，接走一名不適的居民送院。

有華豐大廈到來暫避的居民驚魂未定，有剛搬到上址居住數個月的住戶表示，樓宇通道不算太狹窄、或有垃圾堆積，對火災感意外，或要與家人在中心內度過一晚。



佐敦華豐大廈發生三級火，釀成多人死傷，政府開放梁顯利油麻地社區中心作臨時庇護中心。（梁鵬威攝）

佐敦華豐大廈發生三級火，政府今早已開放梁顯利油麻地社區中心作臨時庇護中心。

據現場警員所講，有過百名居民今早已來到位於油麻地的臨時庇護中心暫避。記者到場時，有一名受火災影響男士感到不適送院。

有居民在關愛隊人員陪同下來到臨時庇護中心，即使戴著口罩也能感覺覺他驚魂未定，他說事發時在大廈三樓，樓層內很大煙，急忙用手掩著口鼻逃生。

盧小姐及丈夫、媽媽事發時正外出飲早茶，返回大廈時已見到烈火衝天，她說一家人剛搬到大廈居住數月，覺得大廈環境還好，走廊、通道不算太狹窄、或有垃圾堆積，對火災感意外，回想也感到心驚。她希望稍後可回家看看，如大廈今日未解封，或要與家人在中心內過一晚。

工作人員運送物資到梁顯利中心。（江麗盈攝）

勞聯油尖旺社區幹事劉學廉也有來臨時庇護中心協助受影響人士解決膳食。（梁鵬威攝）

勞聯油尖旺社區幹事劉學廉也有來臨時庇護中心協助受影響人士解決膳食，他指有些受災人士已離開上班，現時中心內餘下約五六十名華豐大廈的居民，當中有年輕人也有老人，亦包括不少少數族裔人士。

他表示，警方正在為居民登記資料，中心也正向他們派發物資包。據他觀察，中心內的居民現時情緒大致穩定，了解到目前發生的事。他續指，現時不知大廈內部結構會否有其他問題，中心已預留一樓位置供居民休息安頓。