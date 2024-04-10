佐敦道華豐大廈火｜鄧炳強登流動指揮車　換消防制服上火場視察

油麻地佐敦道華豐大廈三級火，造成5死多人受傷。今早（10日）多名住戶在窗邊揮毛巾，亦有人走上天台等候救援，情況危急。消防升起雲梯救出多人。至下午12時30分，至少40人送院，5人傷重不治，約150人疏散。

行政長官李家超及政務司司長陳國基高度重視事件，並對多人傷亡表示極度哀痛。下午近1時，保安局局長鄧炳強到現場視察，並登上消防處流動指揮車了解詳情，其後換上消防制服佩戴消防帽進入火場。



保安局局長鄧炳強到現場視察，並登上消防處流動指揮車了解詳情，其後換上消防制服佩戴消防帽進入火場。（馬耀文攝）

下午近1時，保安局局長鄧炳強到現場視察，並登上消防處流動指揮車了解詳情。（馬耀文攝）

事發於今日（10日）上午7時53分，佐敦道13至15號華豐大廈1樓起火，多人被困及燒傷，大批救援人員在場拯救。消防處於上午8時04分將火警升為3級，出動兩喉兩煙帽隊灌救，其間升起多條雲梯，協助住戶離開單位，火勢於上午8時54分受到包圍，約150人疏散到安全地方。

火警中至少40人送院，其中3男2女死亡，有傷者送上救護車時面龐熏黑。其中一名女子墮樓昏迷，送往伊利沙伯醫院搶救。

資料顯示，華豐大廈於1964年4月落成，由1座樓宇組成，共230個單位。一樓健身中心一名男顧客受訪時表示，當時與另兩人一同健身，突然聽到門外傳來響聲，查看下見毗鄰賓館起火，連忙執拾走火。