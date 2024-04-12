國安教育日｜警隊180周年4.13開放日　「國安號」宣揚基本法23條

4月15日是全民國家安全教育日，警務處將於本周六（13日）於警察學院舉行「全民國家安全教育日暨警隊180周年警察學院開放日」。警方指出，今年學院劃分四個主題區，分別展示國家安全、部門裝備、攤位活動及cosplay小警察等。



警方指出，因應《基本法》23條立法，警隊的「國安號」列車亦會升級，設有互動遊戲讓到場市民寓學習於娛樂。現場亦會展示警隊180周年的轉變，亦有兩場大匯演，包括警犬隊、護送組、無人機隊等，連同飛行服務隊進行表演。



警察學院將於本周六（13日）舉行「全民國家安全教育日暨警隊180周年警察學院開放日」。（郭梓謙攝）

警隊開放日會設四個區域，因應《基本法》23條《維護國家安全條例》已經生效，警方設立「國安守城區」，展出彷製高鐵車廂的「國安號」。

「眾志成城合力維護國家安全」

警察學院院長陳綺麗稱，「（23條）都係講緊維護國家安全」，所以會在「國安號」列車上展出相關資訊；同時亦回顧警隊成立180周年的歷史。她又形容，今次列車是「升級版」，因為裏面設有國家憲法、《基本法》、國安法的展覽；希望市民在欣賞同時，透過憲法資料了解國家安全的重要性。

警察學院副院長梁珣則補充指，列車有「全新執整過」、「做多啲互動環節」。他又提到，雖然現時仍在密鑼緊鼓籌備，但今次列車會有攝影攤位，讓市民到訪之餘可以打卡、也沿用玩遊戲換禮品的安排；除了展示資訊，也透過互動元素「加強返個（國安）宣傳效果」。他又稱，希望透過今次開放日，可令市民更了解國家安全對國家、香港特區以至每一位香港市民的重要性，期望日後「眾志成城」合力維護國家安全。

劍齒虎裝甲車、水炮車出動

「專業新警界」會展示特別部門裝備，以及現役特色警察車輛，包括爆炸品處理課專業裝備車、劍齒虎裝甲車，以及機動部隊的人群管理特別用途車等。

至於「跨越180」則由警隊各大部門、自願兼任職務隊伍、各體育及藝術屬會，提供互動攤位遊戲讓大眾參與，同時亦有包括「提子」在內的17隻警隊吉祥物同場表演，推廣防罪意識。

「警伴同趣」則為小朋友提供小遊戲、迷你障礙賽、動感單車、遊繩速降等活動，學習、體驗防罪滅罪知識 ; 屆時亦有手工藝攤位DIY以及穿上迷你警察制服「Cosplay」的環節。

警隊訂製戰術巴士、巡邏車、爆炸品車等紀念品

警隊踏入180周年，今年口為「守護我城 跨越180」，意指警隊在過去，現在及未來都會繼續守護香港，警隊會迎接新時代挑戰時，不斷進步創新，適應不斷變化的社會需求。警隊亦特設計180周年「如意結」標誌，象徵上下團結一心，共同維護國家安全。

警隊今年加插「時間囊封存」環節，副院長蔡棟材稱，時間囊會放入警隊管理層及各職方協會代表的物件封存20年，待警隊200周年時打開。另外，警隊今次會繼續邀請不同青少年制服團隊參與；今次新受邀的團體，就包括「青年違法防治中心」、「共創明Teen」、以及「深水埗社區客廳」等。

警隊開放日將於本周六在警察學院舉行，分為上下午兩個時段，上午由早上9時至中午12時30分，下午則由下午2至傍晚5時30分；兩個時段分別約2,500個名額經已派發，入場人士會獲發紀念品，包括警方訂製的戰術巴士、巡邏車、爆炸品車等5款模型車，未能入場人士將來可留意警隊社交專頁，參與4至8月的活動領取。

警隊將於5月、8月都分別有少年警訊活動，而年底12月，則會舉行寵物慈善跑活動，詳情也會在180周年網頁、社交媒體作公佈。