三代警隊一哥談國安　鄧炳強倡增國民認同　蕭澤頤籲青年多回內地

警務處今午（7日）舉行港島總區國安傳承分享日，由三代警務處處長作出分享，分別有保安局局長鄧炳強、警務處處長蕭澤頤和回歸後第三任處長李明逵。



鄧炳強回顧反修例風波，形容工作艱鉅，平定事件有賴《港區國安法》與警隊，他接觸不少被捕年輕人，都對事件感到後悔，他希望可以加強年輕人的身分、國家認同，讓他們免受煽惑。



蕭澤頤就表示，希望年輕一代多回國內，實地觀看國家發展、「眼見為實」，已是最好的國安教育。



三代警隊「一哥」今日在警官會所分享國安承傳，並在活動上與主禮嘉賓，合唱《獅子山下》，祝願香港和國家未來更好。

鄧炳強：對2019年感受最深 不少青年感後悔

在反修例風波期間，出任「一哥」的鄧炳強表示，2019年是任內最深感受，當時工作艱鉅之餘，面對社會抹黑，「社會上覺得我哋好似做得唔啱咁」，但最後靠國安法落實與警隊堅持，終令情況受控。

他又說，當時不少年輕人受到「洗腦」而反政府，做出很多暴力行為；但在擔任局長後「接觸返呢啲人」，發現當中絕大部份都非常後悔；他希望，日後可以加強年輕人的身分、國家認同，讓他們不再輕易受煽惑。

蕭澤頤鼓勵青年北上體驗「眼見為實」

現任「一哥」蕭澤頤分享時指，相當鼓勵年輕人親自到內地感受、體驗，以「眼見為實」。他指，自通關後，已多次讓少年警訊北上，認識國家歷史、發展，也會與內地年輕人交流、了解看法。

他解釋，不止少年警訊，甚至一般年輕人透「自己睇得到、自己去感受吓」，「可能係其中一個最有效嘅國安教育」。

李明逵：九七回歸感受到國家安全

回歸後出任「一哥」的李明逵則指，97回歸時擔任移交儀式的保安總指揮；他稱享受了「國家畀我哋嘅保護、國家製造出嚟嘅安全」，所以自己有責任維護國家安全，及後也在完成警隊工作後，繼續推動同事進行兩地交流。

除了分享處長工作，他們亦被問及如何向年輕人普及國安知識。鄧炳強就坦言，「睇條例比較難」，建議年輕人可參與訓練營、到內地實地；甚至參與國安問答比賽藉機溫習，從而認識更多國家安全。

蕭澤頤則強調，在進行防止青少年罪案工作時，要「由細做、持續做、一齊做」；他又稱，只要真心做，「一定有成果喺到」。

至於李明逵同樣認為，要了解條例內容可能對年輕人較為沉悶，所以返內地實地體驗更有趣，鼓勵年輕人可到國內遊學、交流。

他又稱，年輕人應多了解中國歷史，尤其近代史，在幾乎亡國下，就能知道國家不安全下的情況；他又提到年輕人有責任一同維護國安，能夠見疑即報，「咁就係親身參與（國安）最好嘅例子」。

港島總區指揮官郭嘉銓致開幕辭時則提到，感謝各界一直對警隊、少年警訊及耆樂警訊的支持，並鼓勵社會要同心同力支持國家、政府；他又指，會繼續以多元化活動向大眾推廣國家安全重要性。