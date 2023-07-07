記協新聞自由指數再創新低　業界自評傳媒批評中央及港府有顧忌

香港記者協會公布最新「2022年度新聞自由指數調查報告」，顯示公眾及新聞從業員均認為香港新聞自由較前一年倒退，其中公眾評分是41.4，新聞從業員評分是25.7分，再次創下2013年成立以來的歷史新低。報告指，評分下跌的主因是認為傳媒批評中央政府及港府時有顧忌，並有自我審查的現象。



記協今年3月6日至20日，委託香港民意研究所訪問逾千位香港居民，據反映意見制定出公眾新聞自由指數評分，另記協亦收回249位記者的問卷，制定新聞從業員自評的新聞自由指數評分。

新聞從業員評分連續四年下跌

據結果分析，2022年新聞自由指數公眾評分為41.4分，較2021年的42分下跌0.6分。而新聞從業員評分為25.7分，較2021年的26.2分下跌0.5分，亦是由2018年錄得40.9分後連續四年下跌。

最普遍現象：批評中央時有顧忌

記協提到，據問卷分析評分下跌的主因是認為傳媒批評中央及特區政府時有顧忌，並有自我審查的現象。以10分滿分，評分愈低即該現象愈為普遍。受訪公眾及新聞從業員均認為「傳媒批評中央時有顧忌」屬最普遍的現象。公眾在「批評中央政府時有顧忌」評分為3.1分，下跌0.3分，為跌幅最大項目。新聞從業員在該項評分只有1.5分，下跌0.7分，亦是跌幅最大的項目。

次普遍現象：自我審查

此外，跌幅較大還有「批評特區政府時有顧忌」，公眾評分為3.8分，下跌0.2分，而新聞從業員評分為2.5分，下跌0.4分。「自我審查」的公眾評分為3.9分，下跌0.2分，新聞從業員評分維持1.8分，沒有變化。不過，新聞從業員對於「政府問責官員回應傳媒查詢時的態度」評分則從低位中回升，由去年2.4升至3.2分。

記協：政府連番狙擊媒體造成寒蟬效應

記者分析指，2021年多名傳媒老闆或高層被控違反國安法和煽動罪，有35％受訪公眾認為對新聞自由的損害極大，而認為損害頗大有14%。在新聞從業員當中，有97%受訪從業員均認為《立場新聞》高層被控煽動罪對新聞自由損害大，當中有90%受訪者認為損害極大。其次有96%受訪從業員認為傳媒老闆黎智英被控違反國安法對新聞自由損害頗大或極大。

記協認為，坐擁龐大資源及公權力的特區政府連番狙擊不同的新聞業工作者，例如在《明報》刊登政治漫畫長達40年的尊子在10月首度被警方去信譴責，其後更遭港府官員六度公開批評，《明報》最終在今年5月停刊尊子漫畫，種種事件反映港府容不下批評的聲音，在權力不對等的關係下，會令新聞業界造成寒蟬效應，直接令公眾能接收的社會資訊減少和更趨單一。

記協重申，倘資訊流通與新聞自由受損，將影響營商環境，強調新聞自由得到保障，方能維繫香港作為國際亞洲金融中心的地位。