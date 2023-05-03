香港新聞自由指數稍升至140位仍低過盧旺達　港府：傳媒蓬勃依然

無國界記者組織（RSF）公布今年世界新聞自由指數，在180個國家或地區中，香港排名由去年史上新低的148位，微升8名至第140位，但整體評分仍屬不合格，只有44.86分，排名較新加坡、盧旺達、喀麥隆及哈薩克等後面。至於中國則再跌4位至第179位，評分有22.97分，高於「包尾」的北韓。



政府發言人指，相關組織發表有關指數時所作出的指控完全沒有事實根據，政府亦須指出「香港的傳媒環境蓬勃依然」，傳媒可行使監督政府工作的權利，只要不違法，傳媒評論甚或批評政府施政的自由並無受到限制。



無國界記者組織（RSF）評估180個國家或地區新聞自由指數，並為該些國家或地區評分、排名，且按評分劃分五個等級，香港去年排名由中游的第80名「直插谷底」至歷史新低第148名。根據今年最新排名，香港今年「谷底反彈」，排名稍稍回升至140名，上升8位，整體評分仍不合格，只有44.86分，被歸類為第四級、「狀況艱難」等級，排名較「勁敵」新加坡（#129）低，更較盧旺達（#131）、喀麥隆（#138）及哈薩克（#134）之後。

RSF評價指出，自2020年北京通過「目的為壓制獨立聲音（aimed at silencing independent voices）的《港區國安法》後，香港曾經的新聞堡壘（once a bastion of press）遭到前所未有的阻礙，又提到2021年「蘋果日報」及「立場新聞」被「強制停運」（forcefully shut down），並導致860名員工失業，其後有超過5間其他獨立媒體因風險憂慮而選擇關閉。

RSF指港台由昔日以毫不畏懼的調查聞名，到現時不猶豫進行內容審查。（資料圖片）

評價更特別提到香港電台狀況，稱港台過去以毫不畏懼的調查（fearless investigations）聞名，但現時在政府管理下，會毫不猶疑內容審查。RSF又指出，目前大多數大型媒體機構由「親北京派」擁有，在該些媒體工作的記者普遍受公眾負評；相反一些獨立或民主派媒體記者受到公眾高度評價。RSF更稱，2021年警方在展開的連串拘捕行動中，有十多名記者因《國安法》被拘留。

挪威連續七年排名第一

挪威連續第七年排名第一，至於中國則由去年175位再跌4位至179位，得分22.97分，被列入「狀況嚴峻」國家，其排名僅較北韓高。

整體而言，歐洲國家新聞自由指數仍然領先，其中北歐國家挪威連續第七年排名第一，愛爾蘭則上升4位排名第二，丹麥排第三。亞洲國家則普遍屬「狀況嚴峻」或「狀況艱難」，排名較高有台灣（#35）、韓國（#47）及日本（#68）等。

2023年香港新聞自由指數排名第140位。（資料圖片）

港府反駁指控完全沒有事實根據

政府發言人指，相關組織發表有關指數時所作出的指控完全沒有事實根據，重申《基本法》和《香港人權法案》保障的新聞和言論自由，《國安法》第四條亦有相關訂明。政府更稱，言論和新聞自由並非絕對，根據《公民權利和政治權利國際公約》，該等自由是可以為保障國家安全等原因而受到限制 ，新聞從業員與其他人一樣都有義務遵守所有法律。

發言人又說，政府亦須指出「香港的傳媒環境蓬勃依然」，目前在新聞發布系統註冊的本地、內地和海外傳媒機構共有210家，傳媒可行使監督政府工作的權利，只要不違法，傳媒評論甚或批評政府施政的自由並無受到限制。

商經局則回應指，有關組織對港台的論述不實和完全沒有根據。港台作為政府部門及公共廣播機構，一直恪守《香港電台約章》，話，港台亦有責任增加市民對「一國兩制」及其在香港實施情況的認識，和提供節目加深市民對社會和國家的了解。