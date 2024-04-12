九龍城泰繽紛市集開鑼　商戶感樂觀：平時做5萬今日做10萬

日夜都繽紛活動之一的龍城美食潑水泰繽紛今日（12日）起一連三日在九龍城賈炳達道公園和城南道一帶舉行。有商戶對生意十分有信心，並雄心壯志表示：「平時做5萬，今日做10萬！」有參與的市民稱，特地前來是想振興香港經濟，預算無設限，「最緊要開心」。



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「18區日夜都繽紛@龍城美食潑水泰繽紛」由九龍城民政事務處、九龍城區議會及香港九龍城工商業聯會聯合主辦，於今日至14日在九龍城賈炳達道公園和城南道一帶舉行，將融合傳統節日活動、特色市集、潮流表演及多項購物優惠。

龍城美食潑水泰繽紛泰國特色市集設乾貨和熟食區，椰王每個售22元一個、泰式串燒80元5串，亦有商戶售賣本地特色美食，價錢不算進取，如咖喱長洲巨魚蛋18元兩粒、潮州粉果18元兩粒。

市民特意來振興經濟 最緊要開心

有上年在九龍城參加過泰國潑水節的張女士和劉女士表示，今日前來是想振興香港經濟，「大家嚟開心」。她們在市集剛開幕就購買了榴連雪糕和椰青，「食完一樣又一樣」，她們均認為市集食物價錢合理。至於預算有多少，她們就沒有透露，「最緊要開心」。

勞先生今早10點就到市集，他認為市集內的30元的15分鐘的泰式按摩很舒服，並表示，稍後在市集會「睇啱就食」，勞先生表示，自己經常到泰國旅遊，認為市集的食物正宗，預計市集人流會越夜越旺。

何先生今年第一次來潑水節擺檔，他認為今年會熱鬧點，生意一定會好，他雄心壯志表示：「平時做5萬，今日做10萬！」預計生意會升三至四成。何先生續指，今日氣氛好，雖然天氣有點熱，但相信他售賣的冰凍飲品能吸引不少生意。

林先生是在九龍城經營食肆的泰國華僑，他指，上年潑水節都有來參加派發食物活動，今年來擺檔做生意，「未開檔就已經賣緊嘢食」。林先生指，今年潑水節一連三日，又設泰拳、電音表演，預計潑水節可以帶動生意及區內消費，「希望生意比往年多一至兩成」。他續指，今年主辦方以低成本租攤位予商戶，他決定優惠市民，椰青售28元、串燒售十幾元不等。

林先生指，想政府多舉辦類似活動，例如水燈節，宣傳九龍城文化。他表示，雖然香港經濟比較差，但「香港人係打不死嘅，總會有辦法」。