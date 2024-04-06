九龍城潑水節移師籃球場舉行　參加者須預先登記　民政：安全考慮

九龍城去年復辦潑水節，大批市民於城南道手持水槍射水、水桶潑水，有人被指涉向警察和記者射水，事後被控襲警襲警及普通襲擊。九龍城民政事務專員蔡敏君今日（6日）出席「泰繽紛」開幕禮後表示，基於安全考量，月中舉辦的潑水節將於籃球場舉行，即一改以往多年在街頭潑水的傳統。



蔡敏君指出，九龍城民政事務處檢討去年的潑水節情況後，決定將今年的潑水節改為九龍城賈炳達道的籃球場舉行，而以往一向都是市民潑水的城南道，則會改為車尾箱市集。

她表示，車尾箱市集是今年潑水節的新嘗試，希望在具泰國特色的潑水節和泰國市集外，市民可從中享受本地文化體驗，車尾箱市集設有雙層巴士佈景，展示九龍城的歷史工作坊。

強調與去年襲警案無關：街道公眾地方不適合潑水

蔡敏君亦特別強調，潑水環節移師至籃球場舉行，並非與去年的襲警案有關。她解釋，新安排是希望市民可在安全的環境下享受潑水節，因在現有安排下，市集已不適合有潑水環節，「街道係公眾地方，唔係人人都想行行下街潑水或畀人潑」。她指，今年邀請DJ（唱片騎師）於籃球場播放電音，讓參與者在潑水時，可同時有音樂伴奏。

參加者須網上預約 2日合共8節每節1小時

新安排之下，市民須在潑水節的官網上預約潑水環節，每日有4節，每節1小時，約有300個名額供預約。蔡敏君期望3日的泰繽紛活動可吸引幾萬人次參與，又認為藉泰繽紛的活動，如邀請泰國歌舞表演者來港演出，可讓本地市民、旅客，以及居港泰國人，都可從體驗泰式風情中達致共融。

泰國駐香港總領事Mr Chaturont CHAIYAKAM在場表示，泰國的宋干節（即潑水節）已在去年被聯合國教科文組織列為非物質文化遺產，他期望透過香港的潑水節，弘揚家庭和睦的核心價值。他又指，泰國媒體都會報導今次盛事，讓泰國人都可了解香港潑水節盛況。

「18區日夜都繽紛@龍城美食潑水節泰繽紛」一連3日的活動如下：



1. 泰國特色市集



日期：4月12日（星期五）/13日至14日（星期六至日）

時間：下午2時至10時半/中午12時至晚上10時半

地點：九龍城賈炳達道公園足球場



2. 車尾箱市集



日期：4月12日（星期五）/13日至14日（星期六至日）

時間：下午6時至10時半/中午12時至晚上10時半

地點：城南道



3. 潑水節嘉年華典禮



日期：4月13日（星期六）

時間：下午1時至2時

地點：九龍城賈炳達道公園足球場主舞台



4. 潑水體驗× 電音表演



日期：4月13日至14日（星期六至日）

時間：下午2時至6時

地點：九龍城賈炳達道公園籃球場



5. 泰國服飾體驗



日期：4月13日至14日（星期六至日）

時間：下午1時至6時

地點：九龍城賈炳達道公園



6. 泰拳邀請賽



日期：4月13日（星期六）

時間：下午6時至7時

地點：九龍城賈炳達道公園足球場



7. 泰拳演示



日期：4月14日（星期日）

時間：下午3時至5時半

地點：九龍城賈炳炳達道公園足球場

