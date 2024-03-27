潑水節2024｜龍城美食潑水泰繽紛4.12開鑼　七大活動慶泰國新年

下月將迎來泰國傳統新年，有「小曼谷」之稱的九龍城區將於4月12日至14日，在九龍城賈炳達道公園和城南道一帶舉行潑水節活動，早前由九龍城民政事務處改名為「18區日夜都繽紛@龍城美食潑水泰繽紛」，一連3日為市民和遊客帶來潑水體驗X電音表演、泰國特色市集及泰拳邀請賽等活動。



「18區日夜都繽紛@龍城美食潑水泰繽紛」由九龍城民政事務處、九龍城區議會及香港九龍城工商業聯會聯合主辦，於4月12日至14日在九龍城賈炳達道公園和城南道一帶舉行，將融合傳統節日活動、特色市集、潮流表演及多項購物優惠，吸引本港市民和各地遊客一起參與，體驗九龍城區獨有的多元魅力。

今年「泰繽紛」的精彩活動包括潑水體驗 x 電音表演、泰國特色市集、車尾箱市集、泰拳邀請賽、泰國服飾體驗等。主辦機構亦與九龍城區商戶合作，提供各種電子消費優惠、回饋活動及商户特別優惠，以推動本地文化、旅遊及經濟的發展。市民及遊客將參與傳統的泰國潑水節，品嚐正宗的泰國美食，欣賞各項精彩的表演，親身感受獨特的港式泰國文化。

更多活動詳情：

1. 泰國特色市集（九龍城賈炳達道公園足球場）

4月12日（星期五）14:00 – 22:30 / 4月13日至14日（星期六至日）12:00 – 22:30

２. 車尾箱市集（城南道）

4月12日（星期五）18:00 – 22:30/ 4月13日至14日（星期六至日）12:00 – 22:30

３. 潑水節嘉年華典禮（九龍城賈炳達道公園足球場主舞台）

4月13日（星期六）13:00 – 14:00

４. 潑水體驗 x 電音表演（九龍城賈炳達道公園籃球場）

4月13日至14日（星期六至日）14:00 – 18:00

５. 泰國服飾體驗（九龍城賈炳達道公園）

4月13日至14日（星期六至日）13:00 – 18:00

６. 泰拳邀請賽（九龍城賈炳達道公園足球場）

4月13日（星期六）18:00 – 19:00

７. 泰拳演示（九龍城賈炳達道公園足球場）

4月14日（星期日）15:00 – 17:30

▼2023年4月9日 九龍城舉行香港潑水節▼



+ 33

「潑水節」又名「宋幹節」，亦是泰國傳統新年，現時泰國官方新年雖已改成1月1日，但泰國人仍舊尊重這個古老傳統節日，每逢4月13日至15日與家人團聚過節。其中潑水節的相互潑水環節，帶有送上祝福和好運的喻意，所以深受歡迎，，被潑水都不會生氣。

「01心意」與過百慈善團體攜手籌款，讓社區變更美好。立即援助基層弱勢！