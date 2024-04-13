九龍城潑水節｜市民向警員射水場面不再　泰旅客稱射啤酒更歡樂

九龍城潑水節去年有人涉向警員和記者射水，事後被控襲警及普通襲擊。活動今年由城南道一帶街頭，移師至賈炳達道公園籃球場內舉行。今日（13日）所見，場內未見有軍裝警察，並未重演過往有市民向警員射水的場面。有泰國旅客認為如在街道舉行會更有氣氛，他又分享在泰國暹邏街頭，人們更會用水槍裝啤酒互射，氛圍更歡樂。



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九龍城往年多於城南道舉辦潑水節活動，不過去年有人涉向警員和記者射水，事後被控襲警及普通襲擊。當局早前稱，檢討後決定潑水節今年由城南道一帶街頭，移師至賈炳達道公園籃球場內舉行。

今日舉行潑水節的賈炳達道籃球場所見，場外有一輛大型水車為活動持續供水，而場內亦有4個大型水桶讓參加者可隨時取水，在出口處附近亦有3個用帳篷搭的整理間。

在下午2時的環節，大約有數十名參加者入場玩水；場內的工作人員間中亦有落場與參加者亦一同戲水，不過場內就未見有軍裝警員維持秩序，過往警員與眾同樂的場面也不再出現。

從泰國來港旅遊4天的Jody，趁著泰國新年長假期與朋友一同訪港旅行，他認為九龍城潑水節十分有趣，但與泰國不同，因泰國會在街頭潑水、用水槍向行人射水，而大家亦不會介意被潑濕。他稱在暹羅街頭，人們更會用水槍裝啤酒來射向對方，更添歡樂氣氛。

從泰國而來的Jody認為九龍城潑水節氛圍很好，但指在籃球場舉行與泰國街頭潑水有所不同。（梁祖兒攝）

他亦認為香港的潑水節更加「controlled（管制的）」，劃分了特定區域讓參加者潑水，他亦建議政府可在場內再劃分大人區域和小朋友區域，以防大人在玩時誤傷小孩。