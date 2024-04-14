流感疫苗外展計劃成效未如理想　教育界：噴鼻式疫苗可推高接種率

正值冬季流感季，本港今年1月初至今，已有17宗重症，其中13人沒接種流感疫苗，有醫生指欠缺流感疫苗保護，是導致重症的主要成因，縱然當局已推行季節性流感疫苗接種外展計劃數年，幼稚園及中小學學童接種率仍未如理想。



有教育界進行的調查則指出，有逾七成人認為提供噴鼻式流感疫苗，會提升安排學童在校內接種流感疫苗的意願，促當局盡快為下一個流感季節作出準備，參考本地最新調查，提升本港學童流感疫苗接種比率。



香港大學兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華表示，自今年1月起，流感病毒一直相當活躍，流感相關入院率高於基線水平。而今年1月初至今的冬季流感季，已有17宗重症，其中13人沒接種流感疫苗，年紀最小只有5個月大，也有青少年感染後併發肺炎。

他指出，欠缺流感疫苗保護，是導致重症的主要成因，而已推行數年的季節性流感疫苗接種外展計劃，在2022/23年度，小學疫苗接種率約七成，幼稚園則只有六成四，相較鄰近的澳門，幼稚園及小學學童感疫苗接種率高達八成，直言本港情況未如理想。

香港大學兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華。（受訪者提供）

香港幼兒教育人員協會於今年3至4月間進行調查，訪問152位人士，主要為幼稚園及小學校長、主任、家教會代表等。結果顯示，近六成受訪家校人士表示希望為學生或子女在校接種噴鼻式流感疫苗，有逾七成人認為提供噴鼻式流感疫苗，會提升安排學童在校內接種流感疫苗的意願。

香港大學近日也公布一項為時三年、訪問人數逾千人的相關研究。研究發現，經歷新冠疫情及新冠疫苗接種計劃，選擇噴鼻式流感疫苗的受訪者由三成七上升至五成。

香港幼兒教育人員協會會長周慧珍指，在2022/23年度，政府購買接近140萬劑注射式流感疫苗，但噴鼻式流感疫苗僅購入2.4萬劑，數字懸殊，而噴鼻式流感疫苗只提供給幼稚園，小學未能受惠。

周慧珍指出，不少家校人士認為噴鼻式流感疫苗可以減少學生哭鬧，而且接種也較方便、能避免學生受傷，認為若能提供噴鼻式流感疫苗，有助推高本港學童流感疫苗接種比率。

她也呼籲，當局盡快為下一個流感季節作出準備，參考本地醫學界及最新調查，提升本港學童流感疫苗接種比率，減低本港兒童感染及重症風險。