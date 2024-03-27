流感｜7歲男童染疫後發燒、抽搐　併發肺炎和休克　曾入住PICU

衞生防護中心公布，正調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案。個案涉及一名七歲男童，他在昨日（26日）因發燒和抽搐被帶到北區醫院求醫，並於同日獲安排入住威院兒童深切治療部接受治療。病人臨床診斷為甲型流感併發肺炎和休克，經治理後情況好轉，現時情況穩定。



衞生防護中心公布，正調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案。（資料圖片）

衞生防護中心公布一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，涉及一名過往健康良好的七歲男童，他在昨日（26日）因發燒和抽搐被帶到北區醫院求醫，並於同日獲安排入住威爾斯親王醫院兒童深切治療部接受治療。

病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發肺炎和休克。病人經治理後情況好轉，現時情況穩定。

衞生防護中心初步調查顯示，病人沒有接種今季流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。他的家居接觸者現時沒有出現病徵。中心正繼續調查。