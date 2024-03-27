流感｜7歲男童染疫後發燒、抽搐 併發肺炎和休克 曾入住PICU
撰文：呂穎姍
出版：更新：
衞生防護中心公布，正調查一宗兒童感染甲型流感嚴重個案。個案涉及一名七歲男童，他在昨日（26日）因發燒和抽搐被帶到北區醫院求醫，並於同日獲安排入住威院兒童深切治療部接受治療。病人臨床診斷為甲型流感併發肺炎和休克，經治理後情況好轉，現時情況穩定。
衞生防護中心公布一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，涉及一名過往健康良好的七歲男童，他在昨日（26日）因發燒和抽搐被帶到北區醫院求醫，並於同日獲安排入住威爾斯親王醫院兒童深切治療部接受治療。
病人的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應。臨床診斷為甲型流感併發肺炎和休克。病人經治理後情況好轉，現時情況穩定。
衞生防護中心初步調查顯示，病人沒有接種今季流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。他的家居接觸者現時沒有出現病徵。中心正繼續調查。
流感高峰期｜復活節長假 全港51間私家診所登記應診【附名單】發燒｜感冒好不了便該換診所？醫生解答3個迷思 病況反覆有原因流感｜22個月大男童發燒 證染H1甲型流感 入住兒童深切治療部流感｜染乙型流感3歲男童發病5日入PICU 併發肺炎情況嚴重流感｜14歲少女確診H1流感併發肺炎 無打疫苗 PICU留院情況危殆