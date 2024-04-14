長洲搶包山｜最年長參賽者61歲　冀年輕人留港　振興長洲經濟

一年一度的長洲太平清醮搶包山決賽，將在5月15日彿誕晚上於長洲北帝廟遊樂場足球場舉行。康文署今日（14日）下午舉行搶包山選拔賽，初賽於炎熱天氣下結束，是次最年長參賽者、61歲的朱同恩表示，10年前有玩過搶包山，今次因為朋友邀請而再次參與，期望有玩攀石的年輕人都可以來參與搶包山，「振興下長洲經濟，留下港囉！多啲玩下。」



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長洲太平清醮搶包山決賽，將在5月15日彿誕晚上於洲北帝廟遊樂場足球場舉行。早於本月7日接受攀爬包山及防墮安全訓練的138位參賽者。今日（14日）出席搶包山選拔賽共有89人，包括男子組60位、女子組29位，競逐復賽資格。

是次最年長參賽者61歲的朱同恩表示，10年前有玩過搶包山，今次因為朋友邀請而再次參與。（鄭子峰攝）

「振興下長洲經濟，留下港囉！多啲玩下」

中午3時初賽在天氣炎熱下結束。是次最年長參賽者61歲的朱同恩平時都有攀石的習慣，指今次初賽都是「盡可能爬」，他表示，對自己今天的表現感「OK」，與平時爬天然牆的速度差不多，但略嫌自己速度不夠快，天氣熱亦稍有影響，稱「好多候生佢哋啲體能好fit」，又指自己今日的鞋比較滑，下次會「着對好啲」，如有體能下年會「再玩多次」。

他表示，10年前有玩過搶包山，今次因為朋友邀請而再次參與，期望有玩攀石的年輕人都可以來參與搶包山，「振興下長洲經濟，留下港囉！多啲玩下。」也期望政府多辦類似活動。

選拔賽分為初賽和複賽，當中以最短時間完成初賽的24名參賽者，包括最少6名女參賽者，將入圍同日舉行的複賽；而複賽中成績最佳的12名男女選手，包括最少3名女參賽者，將晉身5月15日彿誕晚上的搶包山決賽，以角逐「包山王」、「包山后」及「代代平安獎」。