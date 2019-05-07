【長洲搶包山】1800門券周日免費派　郭嘉明誓奪「包山王中王」

長洲年度壓軸重頭戲「搶包山」比賽將於本周日（12日）午夜舉行。大會公布今年共有3女、9男晉身總決賽，其中男子組的郭嘉明已於2016年起累兩屆奪冠，倘今年再度衛冕，則有望成為首位3冠王：「包山王中王」的得主。

主辦方公布比賽當日詳情。（袁澍攝）

康文署預計，當晚有約2,000人觀賽，賽事將仍於長洲北帝廟遊樂場足球場舉行，12日晚上11時30分進行開幕儀式，踏入凌晨0時正，比賽將會開始，12名參賽者會攀上包山，於3分鐘内摘取包子，總分數最高者取勝。

獎項方面，賽事分為男子組冠、亞、季軍及女子組冠軍，各得奬盃1座，大會另設「代代平安奬」，頒予摘取最多平安包參賽者。而從2016年始累計3屆冠軍優勝者可獲頒「包山王中王」或「包山后中后」奬。不過，今年只有男子組郭嘉明已累積2屆冠軍，女子組則無人有望爭取「后中后」。

有意觀看盛事的市民可於指定區域觀賽，共1,800張免費入場券將由12日當晚10時正於北社一里開始派發，先到先得。主辦方表示希望更多市民可以入場觀看，所以較去年派發的1650張多。倘若當日天氣惡劣，賽事取消後不會擇日重賽，大會將以選拔賽成績決定名次。