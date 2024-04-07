長洲搶包山｜20歲女攀石運動員首參加冀入圍：不因對手有經驗動搖

【搶包山／平安包／太平清醮／長洲／飄色／佛誕】5月15日農曆四月初八是佛誕，長洲按習俗將舉行太平清醮，壓軸項目搶包山比賽當晚11時30分舉行，今年共236名參加者報名。



20歲的攀石速度賽運動員林楚穎是其中一名參加者，她今日（7日）到長洲北帝廟足球場，參加搶包山賽前訓練。她是當中最人輕的女參加者，是第一次參賽，感到十分緊張，有信心進入決賽。「平時（攀石）都有訓練開呢啲動作，所以都熟識，唔會話因為其他對手爬過好多年而有動搖。」



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最大年紀參賽者73歲 篩選12人入決賽做包山王、包山后

今年有236人報名參加搶包山比賽，為140男和96女，入選的參加者當中年齡最大為73歲，最年輕為一名18歲男參加者。大會本月14日將進行搶包山選拔賽，初賽入圍的24名參賽者將於隨後舉行複賽爭奪12個決賽席位。

參加者今日在長洲北帝廟足球場進行賽前訓練。20歲的林楚穎則是今年最年輕的女選手，她本身亦為攀石速度賽運動員，對於第一次參賽感到十分緊張，她說對包山架的結構不太熟悉，今日會把握時間練習。她表示，平時練習攀石的技術亦可用於搶包山上，因此有信心能夠進入決賽，「平常心應對，始終平時都有訓練開呢啲動作，所以都熟識，唔會話因為其他對手爬過好多年而有動搖。」

被問到為何想參加比賽時，她指因為自少開始攀石，身邊親友都鼓勵她在成年後參加搶包山比賽，「教練推薦我參加接力賽，我就順便參加埋個人賽。」

「包山王中王」郭嘉明汲取去年被DQ教訓：預較多時間落地

除了首次參賽者進行練習外，去年決賽選手龔子珊表示，今年平常心應對，「越想贏，就越容易失手，盡力做好自己。」龔子珊去年未能在限時內落地而被DＱ（取消資格），「今年目標落地為主，希望最穩陣狀態上同埋落，落到地，完成到就最好。」她今年加強了手部以及背部的訓練，剛亦完成冰雪攀登世界賽回港，期待可以保持狀態。

去年決賽選手，2019年奪「包山王中王」郭嘉明表示，今年心態較為輕鬆，因為已參加了很多年，「年紀大咗，仍然可以健康咁玩，好開心。」與龔子珊一樣，郭嘉明上年亦因未能在限時內落地而被DQ，故今年策略是預較多時間落地，「上去搶包，足夠就ok，預返多啲時間落地下。」他指上年因防墮裝置卡住令落地時間較長，今日進行賽前訓練時認為裝置被去年更順。

「包山后中后」 今年陀B 轉為活動大使教致勝要訣

去年奪「包山后中后」 的黃嘉欣今年因懷孕而沒有參賽，轉為活動大使，向參賽者分享過往比賽經驗及心得。她建議，參賽者調節心理狀態，自己亦曾因防墮裝置卡住，十分緊張，令落地時間較長，建議參賽者放鬆心情享受比賽。