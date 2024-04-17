離婚家庭祖父母求助增　難適應照顧角色轉變　機構推多元服務支援

本港離婚數字偏高，近年平均錄得過萬宗。有社福機構發現，離異家庭的成員，例如子女、祖父母等，對輔導服務需求有增加，不過難以尋求協助，因坊間針對離婚服務的受助對象，主要為夫妻二人，於是三年前起針對離異家庭推出多元化服務，以協助有需要的人士。



兒子離婚後為子湊孫多年 前媳婦重新接手照顧引爭執

接受家福會離異家庭輔導服務的Kit指，自兒子與前妻離婚後，一直由她主力照顧孫女，形容與孫女關係密切。不過，孫女近8歲時，前媳婦接走女兒照顧，令Kit難以適應。

Kit憶述，當時看到孫女遺留在家中的物品時，會感到十分傷感，「突然個情緒好崩潰。」她曾向不同機構尋求情緒支援，但大部分機構均沒有協助祖父母的服務，經轉介下在家福會尋求幫助。

負責協助Kit的家福會社工程姑娘表示，留意到當時Kit與前媳婦溝通上出現問題，雙方相處不融洽，亦會不時出現爭執，令她情緒出現起伏。Kit因害怕不能再見到孫女，接受對方很多要求，即使自己並不同意。

程姑娘表示，在輔導過程中，除疏理Kit的感受，亦會教導她如何保持恰當溝通、提出自己的需求，慢慢學習與對方相處。

程姑娘表示，接受祖父母輔導服務的巿民現時是呈上升趨勢，發現即使祖父母有支援需要，部份會礙於「家醜不出外傳」等文化影響及不了解相關服務而最終未有求助。(鄭子峰攝)

祖父母一輩礙於「家醜不出外傳」拒求助

Kit表示，雖然與前媳婦關係欠佳， 但不希望影響孫女與媽媽的關係，所以在孫女面前說話會多加注意。程姑娘指， 在祖父母一輩，普遍認為家庭離異並非好事，難以向身邊的朋友傾訴，有見及此，家福會針對離異家庭的祖父母，設立互助小組，讓同路人分享彼此經歷，「識咗一班同路人，大家互相扶持，喺呢度可以暢所欲言，大家都有相同經歷。」

家福會於三年前起，針對離異、再婚及重組家庭成員，推出「賽馬會放晴‧再喜航多元家庭支援計劃」，程姑娘表示，接受輔導服務的祖父母目前有上升趨勢，不過未有透露使用服務的人數。她指，過往曾舉辦簡介會，向其他社工介紹服務，希望獲轉介有需要的離異家庭祖父母，不過，即使發現有潛在支援需要的個案，部份人會礙於「家醜不出外傳」等文化，最終未有求助。

有男士再婚前尋輔導 助女兒適應新家庭

家福會亦有提供再婚家庭指導服務，經歷再婚的Hart，育有一名10歲的女兒，憶述與現任太太未結婚前，曾擔心對方面對「媽媽」與「太太」雙重身份會承受很大壓力，而女兒亦一度不適應這段新的家庭關係，令他決定尋求再婚家庭指導服務。

負責協助Hart的謝姑娘表示，當時與Hart、其女友和女兒頻繁會面，了解他們對於新關係的想法，協助三人拉近彼此的關係。另外透過輔導，讓Hart了解上一段婚姻中自己的不足，從而作出改善。

Hart指，回望上一段婚姻，反思過往較少與太太溝通，女兒與自己的關係亦比較生疏，透過輔導服務，令他了解到家庭成員應該互相溝通，說出大家彼此的需求或困難。