家福會推兒童為本共享親職服務　冀改善離異家庭子女成磨心問題

港人離婚現象普遍，本港過去五年離婚率一直徘徊在三至四成之間，而政府數字顯示，2016年香港的離婚個案逾1.7萬宗，離婚率高達34.3%。 離婚不單止是兩個人的議題，對其子女亦有莫大影響。香港家庭福利會早前試行以「兒童為本」模式進行的共享親職服務，發現服務有助離異家庭改善子女成為衝突磨心、關係不善的問題。 有參與服務的調解員指出，服務除了加強雙方及兒童的溝通，亦會教導父母相處的協商、管理情緒及衝突的技巧，令兩人在生活上做到以禮相待，從而改善兩人、以及與小朋友的關係。

賴黃雪詠提到，如果離異家庭父母雙方並非以禮相待，小孩會接收到整個情況，「代價其實係小朋友承受。」（李家偉攝）

香港家庭福利會在2016年起在獎劵基金的贊助下。成立了全港首間親子聯繫中心「親籽薈」，試驗推行以「兒童為本」的共享親職服務，為有需要的高衝突、離異家庭提供支援。

曾經在中心接觸過不少個案的認可親職調解員賴黃雪詠指，不少夫婦離異前都曾經嘗試挽回婚姻，如接受輔導等等，認為兩人最後決定要分開，背後有千絲萬縷的關係。而在分開後，夫婦兩人因子女都會面對不少爭拗，如子女跌傷、學校活動由誰出席等，其實都會成為爭拗點。

調解員會以「兒童為本」模式助離異夫婦協商

衝突看似來自四方八面，令子女無辜受罪；但要解決也並非無辦法。賴黃雪詠指，調解員會沿用「兒童為本」模式，教導兩人相處的協商、管理情緒及衝突的技巧，當中例如要求兩人小至「見面要講早晨」、「離開要講再見」等，都要一一做到。

對小孩來說父母離婚非最痛苦

她解釋，對小孩來說最痛苦並非因為父母離婚，而是因為夾在父母的衝突中間；尤其在父母交接小孩時，如果雙方並非以禮相待，小孩會接收到整個情況，「代價其實係小朋友承受。」而服務就會提供平台，由調解員、父母兩人三方會議並加強溝通，令兩人在生活上做到以禮相待，從而改善兩人、以及與小朋友的關係。

劉玉琼認為，政府是時候為「兒童法律程序（父母責任）」法案立法。（李家偉攝）

家福會早前委託香港中文大學育社會工作學系，進行一項名為「『兒童為本』模式在共享親職服務的評估研究」。負責研究的中大社工系專業顧問劉玉琼指，研究發現「共享親職」服務能有效減低離異家庭的衝突，改善離異父母彼此間的溝通，改善子女的精神健康，並減少子女因父母爭吵成為磨心的情況。

政府早前在《財政預算案》中表示將增設四間「共享親職支援中心」，劉玉琼就認為，政府是時候為「兒童法律程序（父母責任）」法案立法。家福會亦稱，政府應盡快建立更有效的贍養費管理系統，保障受影響子女的利益。

勞福局局長羅致光早前曾在網誌提及「再再婚」現象或與日俱增，賴黃雪詠指，現時有關現象雖然存在，但並不算多。但就認為情況比起普通離異家庭更複雜，目前針對情況的服務並不多。她稱業界日後需要再討論針對以上情況的到位服務，冀政府可增撥資源作研究，從而探討解決問題的有效方法。