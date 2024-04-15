西環安老院5人染碳青霉烯酶腸道桿菌　防護中心：不排除院內傳播

衞生防護中心今日（15日）公佈，正調查西環一間安老院爆發產碳青霉烯酶腸道桿菌個案，涉及5名介乎58至86歲的院友；其中4人入住公立醫院被驗出，另外1人則在院舍進行追蹤篩查時發現；全部病人沒有出現相關感染病徵，情況穩定。



中心指，經調查後發現，四名院友分別於4月5日至9日期間，因自身疾病入住公立醫院，並在入院篩查肛門採樣樣本後，先後經化驗確診帶有產碳青霉烯酶腸道桿菌。

中心另外再於該院舍進行接觸者追蹤篩查，發現另一名86歲女院友同為帶菌個案。而該名院友於去年4月12日，曾因自身疾病入住公立醫院，當時亦在入院篩查化驗後，確診帶有產碳青霉烯酶腸道桿菌。目前全部病人沒有出現相關感染病徵，情況穩定。

衞生防護中心今日（15日）公佈，西環一間安老院爆發產碳青霉烯酶腸道桿菌個案，5名病人現時沒有出現相關感染病徵，情況穩定。（資料圖片）

中心現時亦正繼續調查感染源頭，包括已實地視察該院舍，發現該院舍未有全面落實相關感染控制措施，不排除出現院內傳播；已建議院舍採取所需控制措施以預防感染，包括保持良好環境衞生和員工及院友手部衞生。該院舍亦正接受醫學監察，並已指示院舍如懷疑有傳染病爆發，應呈報衞生防護中心適時跟進。

中心指，腸道桿菌是常見病原體，可引致身體不同部位的感染，包括尿道炎、腹腔內部感染和菌血病；至於產碳青霉烯酶腸道桿菌產生的碳青霉烯酶酵素，則可令碳青霉烯和其他β-內酰胺（如青霉素）抗生素失效；病原體本身亦對多種抗生素具有抗藥性，可導致難以治療的嚴重感染。建議市民要特別注意手部衞生，此外，老幼病孕等高危人士避免進食生或未煮熟食物，也可減低感染多重抗藥性細菌的風險。