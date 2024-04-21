係咪嬲我呀｜小學生學辯論？變得駁咀駁舌？辯論專家詳解辯論文化

小學辯論賽中女生突如其來一句「你哋嬲唔嬲呀？」成為近期網上熱話，不少網民均詫異小學生也可針鋒相對，進行具水平的辯論比賽。到底小學生辯論是否常見、甚麼學生適合參加辯論、學習辯論後會否變得「牙尖嘴利」、「駁嘴駁舌」？辯論專家兼當年比賽搞手唐挺堅老師和何冠霖老師逐一拆解，亦會分享現時本港學界辯論現況和最新發展。



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小學生參加辯論常見嗎？

反方結辯、協恩小學女生阮曙淇（右一）反駁正方時，問「友方同學，我答完你到你答我，你哋係咪嬲我呀？」，隨即引來全場爆笑。（YouTube頻道「idebate.HK」 影片截圖)

當時於協恩中學負責任教中文辯論隊的唐挺堅老師表示，協恩當時在校內推行思辯計劃推廣辯論，鼓勵同學參加辯論比賽，並於2006年起嘗試將辯論引入小學，由協恩辯論隊的學生前往不同小學任教練，加上當時小學辯論比賽不多，因此協恩辯論隊亦自行籌辦小學辯論賽，而是次突然大熱短片則是第五屆冠軍賽，當年共有12間學校參賽。

經過多年發展，唐老師表示現時本港小學辯論相當普遍，不少學校設有辯論隊、部份學校更會聘請專門教練指導學生，每年也有各類型比賽供學生參加，「現時香港小學生都幾厲害，例如上網搵資料、基礎知識都好強」。他認為小四、五的學生已可學習辯論，由最初的朗讀、一、兩分鐘短講，循序漸進到七至八分鐘演講，相信經歷三、四堂訓練建立信心和膽量後，已可進行簡單辯論。

甚麼類型學生適合參加辯論？女生會否比男生優勝？

雙方正進行自由辯論環節，新油天男生陳加維擔任正方第二副辯，說出自己理據。（YouTube頻道「idebate.HK」 影片截圖)

坊間常認為參加辯論的學生必須能言善辯、轉數快，不過唐老師指出辯論比賽其實是團隊活動，單是台上的辯員不同崗位也有不同要求，例如有的需要擅於臨場反應、有的需擅於歸納總結等。另外，台上辯論員以外，辯論隊成員還包括他們身後的智囊團、資料搜集團隊、影子對手，以至幕後行政等，十分講求團隊合作。

另外，網上大熱片段中，台上八名辯論員中只有一位男生，是否代表女生較適合辯論？唐老師解釋，也許小學女生比男生乖、表現大方得體，但在小學辯論賽中最令他印象難忘通常都是男生，因為男生反應較強，他們不時會靈光一閃，有出乎意料的反應。

小學生參加辯論會否變得「駁嘴駁舌」？

專訪協恩中學第五屆聯校小學辯論賽搞手，協恩中學辯論隊教練何冠霖老師（左）、時任協恩中學老師唐挺堅老師（右）。（鄭子峰攝）

何冠霖老師表示，這是不少家長關心的地方，但他認為辯論並非單純口舌之爭，而是一套思維和語言模式，相信愈學辯論的人愈明白，辯論的各種討論與日常生活的爭吵是不同的。他又以個人為例，「自己是個辯論員，但大家都明白我不會對我老婆用辯論技巧。相信小朋友都明白，對父母不是用辯論技巧，因為很多時候不是一個辯論。」

唐老師亦指，辯論導師會教學生如何應用辯論技巧，「隨着同學成長，會逐漸建立一種很清晰的了然於胸的判斷、以至比較流暢的說話技巧，亦會理解到內容的重要性，不需要擔心小朋友學辯論就會挑戰所有權威，會用辯技去凌駕別人」。

現時本港學界辯論賽是否蓬勃？未來學界辯論有何新發展？

唐老師表示，十多年前本港推動小學辯論屬亞洲領先做法，經歷十多年發展現時已趨成熟。何老師補充，小學每年都有幾個比賽，中學方面，何老師指以往推行通識科時辯論活動較蓬勃，不過經歷疫情稍有回落，估計現時有十多個辯論比賽，非正式統計一年有500場辯論賽，甚至有數十間中學參加的「辯論聯賽」，避免學生因一時失手即失卻參賽資格，另外亦有標榜有趣辯題的「奇趣盃」，形容是百花齊放。

二人指出，由於現時本港欠缺小學普通話辯論賽，未來將致力推動小學生普通話辯論，另外亦會參考其他國家和地區的華語辯論賽制，例如引入涉及盤問制的比賽等。