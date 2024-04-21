係咪嬲我呀｜辯論比賽搞手拆解協恩女生企圖　讚精彩交鋒透露賽果

近日一段於2011年以「香港兒童真幸福」為辯題的小學辯論比賽片段，因為一句由反方協恩中學附屬小學（下稱協小、反方）女生提出的「你係咪嬲我呀」成為網絡熱話。當年辯論賽搞手、時任協恩中學教師唐挺堅及何冠霖接受《香港01》訪問，為當時辯論比賽中正反雙方的辯論技巧作「解畫」，更揭曉比賽最終由正方油蔴地天主教小學（海泓道）（下稱新油天、正方）勝出。



何冠霖表示，反方協小女學生的一句「你哋係咪嬲我呀？」相信是賽前所部署，同時亦是一個陷阱，以證明在同一個客觀條件下，雙方都可以「嬲」同「唔嬲」，惟正方未有跌入陷阱；又大讚正方新油天學生反應好，取得氣勢。唐挺堅亦有感是「一個幾精彩嘅交鋒⋯⋯超越咗個部署，係一種真反應。」



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網上大熱片段來自2011年協恩中學第五屆聯校小學辯論賽冠軍賽，擔任正方的油蔴地天主教小學（海泓道），與擔任反方的協恩中學附屬小學，辯題為「香港兒童真幸福」。大熱片段正值雙方進行自由辯論環節，事前雙方主辯、第一及第二副辯，以及他們身後的智囊團均已先後發言。

當年比賽由協恩中學主辦，現為國際教育人才培訓中心亞洲區教育專家召集人的唐挺堅老師，當時於協恩中學任教，負責指導中文辯論隊，現已離校；何冠霖老師當時是協恩中學中文辯論隊教練，現時是協恩中學助理校長、中文辯論隊總教練。

專訪協恩中學第五屆聯校小學辯論賽搞手，協恩中學辯論隊教練何冠霖（左）、時任協恩中學老師唐挺堅老師（右）接受訪問，拆解反方協恩小學女生問「係咪嬲我呀？」企圖。（鄭子峰攝）

1.女生「你哋係咪嬲我呀？」屬陷阱題

友方同學，我哋辯論比較叻，等唔等同我哋幸福呀？友方同學，我答完你，到你答我啦喎，你哋係咪嬲我呀？ 反方協恩小學結辯阮曙淇

反方協恩小學結辯阮曙淇問正方「你哋係咪嬲我呀？」。（YouTube頻道「idebate.HK」 影片截圖)

不少曾觀看短片的讀者也許會好奇，為何協恩女生會有此一問，甚至連環發炮。何冠霖老師表示，儘管自由辯論環節開放讓雙方互相詰問，但根據經驗相信有關安排屬賽前部署，形容提問屬陷阱題，「雙方都入了決賽，理論上視對方為對手，客觀條件上應該嬲對方，但事實上嬲唔嬲是很主觀，從而佐證幸福與否並無劃一條件。」

何老師續說：「我們一般都有教學生，其實面對着這一類和題目沒有什麼關係的，通常都是陷阱的，所以一般就不要那麼輕易回答。」因此正方男生並無正面回應問題，實屬辯論賽常見應對方法。

2.男生自然反應貼地精彩贏氣勢

友方同學，不如做咗正經嘢先，而家打緊辯論比賽，唔好玩啦！ 正方油蔴地天主教小學小學（海泓道）第二副辯陳加維

正方油蔴地天主教小學小學（海泓道）第二副辯陳加維。（YouTube頻道「idebate.HK」 影片截圖)

唐挺堅就指這是一個「假兩難」，讚正方陳同學「都幾叻」，未有跌入陷阱之餘，更可以帶動現場的氣氛，從而帶出真幸福的「真」是主觀還是客觀，一邊稱幸福是客觀，另一邊就稱幸福是主觀，有感是「一個幾精彩嘅交鋒⋯⋯超越咗個部署，係一種真反應。」

何冠霖亦笑言，一他們一般都會教學生「面對著呢一類同題目冇咩關係嘅，通常都係Trap（陷阱）。」而正方則未有跌入陷阱，他稱該男同學的反應表現不錯，貼地氣、繞過陷阱不回答，也是一種破局的方法。何老師亦同意片段中最精彩的是正方男生回應，因為他明顯知道不能回答「嬲唔嬲」一問，於是用一種很貼地的方式繞過提問，迫得反方最終只能自問自答，申述既有立場。

睇嚟你今日唔答我係咪嬲我，睇嚟你真係好嬲呀，不過唔緊要，我哋唔嬲你。 反方

3.面對男生「四兩撥千斤」 女生可幽默回應幽默

反方第二副辯嘗試解釋，客觀條件是正反雙方處於敵對關係，但不一定會對敵隊感到生氣，正方見到很多客觀條件顯示香港比其他國家兒童生活條件比較好，就斷言香港兒童真幸福，其實欠缺理據。（網上影片截圖）

二人直言面對男生的回應，需有一定急才且反應快，才能「接招」。唐挺堅指，「食咗佢囉，可以讚返佢：其實你真有急才，你唔想同我哋有任何情感上交流唔緊要，但你正正唔明白呢場比賽係一個主觀感受嘅關鍵字『真』。」當對方正在進攻時，不一定要跟他硬撼，可以稱讚對方後指出其誤點或誤會，並照樣將自己的主線套出來，質問對方幸福是否主觀感受，抑或一定是客觀的量化。

何冠霖表示，當正方指「唔好玩啦！」時，反方也可以質問「點解會覺得我哋玩緊？係你主觀覺得我玩緊姐。」他也指，辯論比賽除了要證據，也是一個語言及表演過程，當該方持有氣勢，就如踢波一樣，「我可以下下頭槌，高挑大棍咁踢，咁但係有時一場辯論比賽同足球比賽入面，例如籃球入客樽、足球有倒掛金鉤，成場比賽都會精彩好多。」

新油天最終勝出比賽奪冠 內容成雙方勝負分野

專訪協恩中學第五屆聯校小學辯論賽搞手，協恩中學辯論隊教練何冠霖（左）、時任協恩中學老師唐挺堅老師（右）。（鄭子峰攝）

唐老師透露，當年比賽共有五位評判，最終是新油天勝出，而片中男生更當選該場比賽的最佳辯論員。綜觀整場比賽，兩位老師均認為，勝負分野在於雙方的辯論策略。

二人指出，辯論比賽通常內容佔比最重（40%）、其次是辭鋒（30%）、組織（20%）和風度（10%），而是次辯題「香港兒童真幸福」屬價值觀型題目，焦點在於是否「真幸福」。唐老師更形容，辯論比賽猶如「向評審洗腦」從而說服評審，而正方在比賽中以不斷引用各種本地和國際資料、調查數據佐證辯題，能說服評審支持他們的主張。他認為另一比賽勝負關鍵可能是近期大熱短片中的自由辯論環節，「因為自由辯論的靈巧、他的童真、他的貼地，讓整場辯論的氣勢傾向正方。」

至於反方，何老師指他們只需想辦法推翻辯題即可，「若以常見題型『利大於弊』為例，反方只需證明辯題利弊不清、弊大於利、利弊相同、無法比較等其中一項」。他續稱，反方整場比賽不斷質疑正方說法，強調幸福屬主觀感受，但並無提供更多理據或事實說明為何香港兒童不是真幸福，「只完成自己的一半任務」，甚至出現自相矛盾的時刻。

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在「自由辯論」中首位質問正方「你係咪嬲咗我呀」的協小女生阮曙淇，曾在聯合國教科文組織（UNESCO）實習研究人工智能。她在今年1月起加入London Politica任職顧問，該公司為全球最大的社會影響力政治風險諮詢機構。

反方第二副辯、以「睇嚟你今日唔答係咪嬲我，睇嚟你真係好嬲」打圓場的梁逸琛，現時在國際公司任職實習律師。至於片段中要求反方「唔好玩啦！」的男生陳加維，小學畢業後升讀九龍華仁書院繼續參加辯論，現時已移居加拿大。