係咪嬲我呀｜男拔校友成小學辯論比賽開路先鋒　冀制度內外多嘗試

近日一段13年前的小學辯論比賽片段，因為反方辯論隊員中一名女生提出「你哋係咪嬲我呀」成為網絡熱話，掀起一股辯論比賽的熱潮。該辯論比賽是由當時協恩中學創辦的「協恩思辨普及計劃」而成的活動，用以推動小學辯論普及化。



該計劃團隊的其中兩人，分別為國際教育人才培訓中心亞洲區教育專家召集人唐挺堅，及協恩中學助理校長暨中文辯論隊總教練何冠霖，他們早前就接受《香港01》訪問，為我們解畫辯論比賽中不同的辯論技巧。到底他們又是甚麼來頭？



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屬協恩中學「協恩思辨普及計劃」項目

於2011年第五屆聯校小學辯論比賽冠軍賽，由油蔴地天主教小學（海泓道）擔任正方，協恩中學附屬小學則為反方，並以「香港兒童真幸福」為辯題。該辯論比賽原來是協恩中學主辦的「協恩思辨普及計劃」活動之一。聯校比賽舉辦十屆後，他們認為小學辯論已經普及就轉戰其他推廣摸式，今年嘗試推出小規模的小學普通話辯論比賽，冀變得更多元化。

唐挺堅當時是協恩中學的助理校長，而何冠霖當時是協恩中學辯論隊教練，以主辦方的角色設立一個平台推廣小學辯論普及化，同時會派協恩中學辯論隊的學生作支援；協恩中學附屬小學就是當時其中一間參賽學校。

搞手何冠霖有指導問「你哋係咪嬲我呀」女生

現時是協恩中學助理校長及中文辯論隊總教練的何冠霖表示，片段中協小一方的四位辯論隊員中有三位升上協恩中學後也有參加辯論隊，包括首位提問「你哋係咪嬲我呀」的女生阮曙淇，故何冠霖也曾指導她。

當中阮曙淇除了參加學校的粵語辯論隊外，也同時發展普通話辯論，其後升讀港大後更加入普通話辯論隊成為核心隊員；而片段中阮曙淇旁邊的梁同學亦是英文辯論隊隊長，曾取得學界冠軍，現職為實習律師。唐挺堅指，片段中大部分都是協恩中學的學生，與其「同甘共苦」。

唐挺堅在學時班際比賽打敗方東昇

原來曾任協恩助理校長的唐挺堅、以及何冠霖皆是拔萃男書院的校友，何冠霖更曾是男拔萃辯論隊隊長，而唐挺堅本身並無辯論經驗。唐挺堅笑指，無綫電視記者方東昇「人生唯一一場輸咗嘅（辯論）比賽就係同我打。」他指當時是班際比賽，方東昇當時對其說「肥仔堅，我都未輸過比賽㗎。」

何冠霖的「辯論人生」可說是非常豐富，曾是浸會大學辯論隊隊長之餘，曾取得2003年基本法辯論賽冠軍兼最佳辯論員、2004年大專盃季軍兼最佳辯論員、成為聯中、新界聯辯、基本法等辯論比賽評判，及兩度獲得精英杯亞洲中學華語辯論公開賽-最佳教練獎。

他又分別帶領協恩中學獲得粵語辯論隊取得基本法多面體全港學生辯論賽-粵語組2007至2010年、2020年冠軍、聯校中文辯論比賽2008及2012年冠軍，又帶領普通話辯論隊取得基本法多面體全港學生辯論賽-普通話組2011-2020連續十年總冠軍、亞洲杯中文辯論錦標賽高級組冠軍2023年等。

何冠霖（左）及唐挺堅皆是拔萃男書院的校友。（鄭子峰攝）

或是學界首批全職辯論隊教練：多謝協恩肯用資源

唐挺堅又指，他和何冠霖曾在德蘭中學幫忙，自己擔任老師，何冠霖則是辯論隊教練，並順着朗誦、演講、討論、辯論的程序教導學生，及後協恩中學邀請其加入學校。他表示，何冠霖或是學界首個或首批全職辯論隊教練，「好多謝協恩肯用資源，請咗我們有個教練，後尾教練變埋我哋老師，而家做埋協恩助理校長，係全校全方位去合作。」

唐挺堅如今已離開協恩中學，成為國際教育人才培訓中心亞洲區教育專家召集人，旨在將華語辯論帶入香港，稱「其實無論（舉辦）小學（聯校辯論比賽），定係普通話辯論都係嘗試。我們都諗緊下一個Project，其實有啲咩⋯⋯我叫制度以外、佢喺制度以內，有啲咩可以嘗試嘅地方。」