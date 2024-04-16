五一黃金周｜海關旅監局巡商戶囑守法　設行動隊優先處理旅客投訴

五一黃金周將至，海關聯同旅監局今日（16日）前往尖沙咀、土瓜灣和紅磡等，巡查多個旅客購物熱點，提醒商戶遵守《商品說明條例》的規定。海關又指，將繼續加強巡查和執法，並到旅遊熱點及各口岸，向旅客派發「精明消費小錦囊」，並設立「快速行動隊」優先處理旅客的緊急投訴。



到尖沙咀、土瓜灣和紅磡巡查多個購物熱點

海關於傍晚在社交平台公布，今日聯同旅監局前往尖沙咀、土瓜灣和紅磡等，巡查多個旅客購物熱點，並向旅監局旗下註冊商戶宣傳合規經營原則，提醒他們遵守《商品說明條例》的規定。

此外，為提醒訪港旅客購物時要提高警覺，海關人員會向他們派發宣傳單張及講解購物消費權益，例如購物前要留意商品的價錢單位等，以免墮入消費陷阱。

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繼續向旅客派「精明消費小錦囊」

海關表示，五一黃金周即將來臨，將加強巡查和執法，打擊不良營商行為，亦繼續到旅遊熱點和各口岸向旅客派發「精明消費小錦囊」。

海關續指，一直關注商戶以不良營商手法，誤導旅客購物的情況，已設立「快速行動隊」，專責及優先處理短期留港旅客的緊急投訴。

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海關又呼籲消費者，如懷疑遇到不良商戶，應堅決表明拒絕交易並向海關舉報。投訴方法如下︰

海關廿四小時熱線︰2545 6182

舉報罪案專用電郵地址︰crimereport@customs.gov.hk

網上表格網址︰按此