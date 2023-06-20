西九五一黃金周逾10萬人到訪　5月入場旅客錄近5成半勝本地客源

西九文化區管理局董事局今天（20日）開會，西九文化區行政總裁馮程淑儀於會議上表示，香港全面通關後首個「五一黃金周」，M+及香港故宮文化博物館合共接待逾10萬名訪客，更雙雙於4月30日打破單日入場人次紀錄。

她又提到，兩間博物館的內地和海外訪客，由年初單位數字升至今年3月的三成，至5月更上升至近五成半，「足見西九已成為深受訪港旅客歡迎的文化旅遊景點。」



馮程淑儀指，「五一黃金周」期間，M+及香港故宮文化博物館合共接待逾10萬名訪客，並於4月30日各自錄得破紀錄的單日入場人次。（資料圖片/黃寶瑩攝）

4月30日錄得破紀錄的單日入場人次

馮程淑儀表示，西九迎接了香港全面通關後首個「五一黃金周」。在4月29日至5月3日五天假期期間，M+及香港故宮文化博物館合共接待逾10萬名訪客，並於4月30日各自錄得破紀錄的單日入場人次。西九於「五一黃金周」期間交通和接待安排暢順，區內的餐飲零售商戶生意額均有顯著增長。

馮程淑儀又指，自今年年初起，兩間博物館的內地和海外訪客佔整體訪客的百分比穩步上升，由年初單位數字升至今年3月的三成，至5月更上升至近五成半，「足見西九已成為深受訪港旅客歡迎的文化旅遊景點。」

故宮提供逾3600張7月1日免費參觀標準門票

馮程淑儀又提到，M+各個展覽和香港故宮文化博物館七個專題展覽（展廳1至7）將於7月1日免費開放，以慶祝香港特區成立26周年。故宮館將提供逾3,600張免費標準門票供市民預訂，參觀M+的訪客則毋須提前預約。

馮程淑儀表示，M+各個展覽和香港故宮文化博物館七個專題展覽（展廳1至7）將於7月1日免費開放，以慶祝香港特區成立26周年。。（資料圖片 / 李澤彤攝）

「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」7月29日展出

馮程淑儀表示，M+首個特別展覽「草間彌生：一九四五年至今」廣獲好評，並已於5月14日圓滿結束，共接待超過28萬人次。M+第二個特別展覽「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」將在今年7月29日起在M+西展覽展出。

香港故宮文化博物館則會於今年國慶期間推出特別展覽「凝視三星堆─四川考古新發現」，聚焦以三星堆遺址為代表的四川地區考古新發現，展出120件距今2,600至3,300年的青銅器、玉器、金器及陶器等珍貴文物。

M+將於7月29日舉行第二個特別展覽「宋懷桂：藝術先鋒與時尚教母」。宋懷桂是1980至2000年代中國藝術、電影、音樂和時尚領域的傳奇人物。圖為其繪製的油彩作品《全家福》。(獲西九文化區管理局提供)

因疫情關係而暫停超過兩半年的西九文化區「街頭表演計劃」現已恢復接受申請，首批申請剛於本周日（18日）截止。馮程淑儀指，入選的街頭表演者將獲發為期半年的「街頭表演許可證」，以預約在周末及公眾假期的表演時段內，於西九文化區其中一個指定的街頭表演區域演出。