首季近400宗非法進口肉類　海關連同食安中心五一黃金周加強巡查

港人北上成風，不少市民都會「北上」買餸，在攜帶生肉或半生熟食材回港時誤墮法網。海關今日（15日）聯同食環署食安中心召開記者會，截至今年3月底，非法進口受規管食物錄396宗，包括生野味、肉類、家禽及蛋類，數字佔去年整體近四成。



海關呼籲，五一黃金周期間，市民切勿貪圖方便攜帶、購買有關食品回港，否則有機會被檢控。食安中心亦會出動檢疫偵緝犬，加強在深圳灣、羅湖等巡查。



海關今日（15日）聯同食環署食安中心召開記者會，交代今年截至3月底，共有396宗非法進口受規管食物案件。（郭梓謙攝）

海關跨境橋岸科港珠江三角澳大橋貨物組指揮官鄧維邦指，自去年2月正式通關後，現時出入境數字已與2019年同期相若，加上港車北上政策影響下，市民比以往更容易買入生野味、肉類、家禽及蛋類回港。

揭旅客用行李箱、手推車、紅白藍膠袋等運送食品

他匯報數據時稱，截至今年3月，已有396宗非法進口規管食物個案，是上年整體數字的三成七；而復活節期間雖因出入境人數破新高，違規個案亦有上升，假期至今錄得共90宗案件；但案件整體未見有上升趨勢。

鄧維邦續指，目前個案有九成三為旅客自用，他們會使用行李箱、手推車、紅白藍膠袋等運送食品，私家車主則多用紙箱裝着；其餘個案則涉貨車走私。

檢疫偵緝犬將於深圳灣、羅湖等口岸巡查

食安中心風險管理科食物進出口衞生總督察鄧耀恒則表示，過去與海關一直合作，並安排檢疫偵緝犬於各個陸路關口巡邏，檢查旅客有否攜帶違禁食品；至於通關後，食安中心上年共作出1,117宗檢控，今年第一季亦有357宗檢控。

食安中心現時共7隻的檢疫偵緝犬，因應違規個案發生頻密，會集中於深圳灣、羅湖等口岸巡查。

長途攜半生熟食物 恐有食安風險

臨近「五一黃金周」，鄧維邦就表示，明白有市民未必清楚了解條例而購買入境，「即使有陣時買返嚟都係自用」，但始終有食安風險，呼籲市民不要隨意購買這類食品，或帶回香港，屆時亦會維持嚴謹執法。

鄧耀恒亦補充指，這類食物帶回港時路途遙遠，「唔好話半生熟」，只要時間、溫度處理不當就有食安問題，「對自身都唔係一件咁好嘅事」，希望市民可以留意、明白風險。

鄧耀恒又提到，食安中心與海關一直有合作教育市民守法，近年「睇到（個案）情況少咗」，但仍有市民「完全唔知呢樣嘢（條例）」；日後會繼續教育公眾，包括派發單張；而最近各關口添置的電子屏幕，亦已收到市民查詢申報問題，收到一定成效。

根據基本法第132AK章《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》，若然攜帶未有衞生證明書或未經食環署批准的生野味、肉類、家禽及蛋類入境，最高可被罰港幣5萬元及監禁6個月。

