賀一誠稱澳門馬場不建賭場、住宅　冀年底有個5萬人場地帶動旅遊

撰文：何倩瑜
出版：更新：

澳門行政長官賀一誠指，香港即將有5萬人的體育園作演唱會之用，希望澳門年底有一個可容納5萬人的場地，不會影響居民且能帶動旅遊業經濟發展，「有信心年底應該交到功課，會全力以赴」。對於有議員問會否利用馬會用地，賀一誠就回應指，馬場用地不會興建賭場、住宅，五階梯房屋。

澳門行政長官賀一誠指，希望澳門年底有一個可容納5萬人的場地，「有信心年底應該交到功課，會全力以赴」。（澳門新聞局圖片）

賀一誠指，香港即將有5萬人的啟德體育園作演唱會之用，希望澳門年底有一個可容納5萬人的場地，不會影響居民且能帶動旅遊業經濟發展。在澳門半島觀光塔附近，有容納兩萬多人的場地，而氹仔會有容納5萬人的臨時場地。他指，「有信心年底應該交到功課，會全力以赴」。

香港即將有5萬人的啟德體育園作演唱會之用。（Facebook「飛越啟德」群組圖片）

澳門立法會議員李靜儀問及，澳門政府會否利用馬會用地，以及短中期使用閒置土地的規劃。賀一誠回應指，馬場用地在今年4月1日才交予政府，因去年仍未協商好，故未考慮過馬場的用途。馬場將納入政府的長遠規劃，包括在體育、演出等用途，亦要考慮是否由政府投資或交給他人投資等一系列問題。

馬場用地335萬平方米，開挖地庫需時長，賀一誠認為要有國際性水平公司開展規劃再交社會評估，相信亦要一、兩年時間。

他強調，在市中心有好的土地必須會用好，希望馬場將來是多功能的場地，強調不會興建賭場、住宅，五階梯房屋。

啟德體育園｜鄧竟成 : 制定長遠協作計劃　打造成為香港主場啟德體育園｜陸瀚民促邀G.E.M.開騷　劉震賣關子：已接觸200團體啟德體育園2025上半年啟用　會協調主辦單位避免兩場館同時散場啟德體育園主場館外牆面板安裝完成　建造工程完成85%年底前竣工
啟德發展區
啟德體育園