賀一誠稱澳門馬場不建賭場、住宅　冀年底有個5萬人場地帶動旅遊

澳門行政長官賀一誠指，香港即將有5萬人的體育園作演唱會之用，希望澳門年底有一個可容納5萬人的場地，不會影響居民且能帶動旅遊業經濟發展，「有信心年底應該交到功課，會全力以赴」。對於有議員問會否利用馬會用地，賀一誠就回應指，馬場用地不會興建賭場、住宅，五階梯房屋。



澳門行政長官賀一誠指，希望澳門年底有一個可容納5萬人的場地，「有信心年底應該交到功課，會全力以赴」。（澳門新聞局圖片）

賀一誠指，香港即將有5萬人的啟德體育園作演唱會之用，希望澳門年底有一個可容納5萬人的場地，不會影響居民且能帶動旅遊業經濟發展。在澳門半島觀光塔附近，有容納兩萬多人的場地，而氹仔會有容納5萬人的臨時場地。他指，「有信心年底應該交到功課，會全力以赴」。

香港即將有5萬人的啟德體育園作演唱會之用。（Facebook「飛越啟德」群組圖片）

澳門立法會議員李靜儀問及，澳門政府會否利用馬會用地，以及短中期使用閒置土地的規劃。賀一誠回應指，馬場用地在今年4月1日才交予政府，因去年仍未協商好，故未考慮過馬場的用途。馬場將納入政府的長遠規劃，包括在體育、演出等用途，亦要考慮是否由政府投資或交給他人投資等一系列問題。

馬場用地335萬平方米，開挖地庫需時長，賀一誠認為要有國際性水平公司開展規劃再交社會評估，相信亦要一、兩年時間。

他強調，在市中心有好的土地必須會用好，希望馬場將來是多功能的場地，強調不會興建賭場、住宅，五階梯房屋。